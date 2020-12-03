全台唯一香氛耶誕樹！CLAUS PORTO攜手寒舍艾美飄仙氣

全台各通路陸續沾染上耶誕味，在不同風格耶誕樹中，由葡萄牙香氛品牌CLAUS PORTO，與台北寒舍艾美酒店，打造出全台唯一香氛品牌與飯店聯名的耶誕樹，以經典幾何包裝意象打造的耶誕樹，堆疊各種禮盒與溫暖色調，充滿優雅與質感，還能入手CLAUS PORTO經典的香氛系列。

CLAUS PORTO是兼具包裝藝術與香氣的品牌，耶誕節特別推出復古手工迷你香氛皂禮盒，含有8款迷你香氛皂，透過嗅覺，帶大家遊覽葡萄牙的人文意義。香氛皂取材天然油脂，搭配植物香氣，放置在禮盒中，特別適合送禮。

另款香氛皂禮盒是「里斯本頌歌皇家迷你香氛皂禮盒組」，內含9款Deco波爾圖之夜香氛系列的香氛皂，包裝上色彩與圖案大膽鮮明，特別引人注意。

去年掀起熱賣的馬卡龍香氛皂禮盒，今年有全新組合CONFETTI／五彩繽紛馬卡龍香氛皂禮盒，共有15顆馬卡龍，耶誕特價836元，特別適合少女入手。