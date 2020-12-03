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全台唯一香氛耶誕樹！CLAUS PORTO攜手寒舍艾美飄仙氣

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
CLAUS PORTO與台北寒舍艾美，打造出香氛耶誕樹。圖／CLAUS PORTO提供
CLAUS PORTO與台北寒舍艾美，打造出香氛耶誕樹。圖／CLAUS PORTO提供

全台各通路陸續沾染上耶誕味，在不同風格耶誕樹中，由葡萄牙香氛品牌CLAUS PORTO，與台北寒舍艾美酒店，打造出全台唯一香氛品牌與飯店聯名的耶誕樹，以經典幾何包裝意象打造的耶誕樹，堆疊各種禮盒與溫暖色調，充滿優雅與質感，還能入手CLAUS PORTO經典的香氛系列。

CLAUS PORTO是兼具包裝藝術與香氣的品牌，耶誕節特別推出復古手工迷你香氛皂禮盒，含有8款迷你香氛皂，透過嗅覺，帶大家遊覽葡萄牙的人文意義。香氛皂取材天然油脂，搭配植物香氣，放置在禮盒中，特別適合送禮。

另款香氛皂禮盒是「里斯本頌歌皇家迷你香氛皂禮盒組」，內含9款Deco波爾圖之夜香氛系列的香氛皂，包裝上色彩與圖案大膽鮮明，特別引人注意。

去年掀起熱賣的馬卡龍香氛皂禮盒，今年有全新組合CONFETTI／五彩繽紛馬卡龍香氛皂禮盒，共有15顆馬卡龍，耶誕特價836元，特別適合少女入手。

耶誕節則特別加碼推出「白瓷蘆葦擴香系列」，與英國訂製香氛Miller Harris的創辦人Lyn Harris合作，透過各種香材，詮釋葡萄牙文化歷史，白瓷瓶身一看就愛。香氛蠟燭則是菱紋白瓷，想要帶來明亮感，則可挑選幾何森林（萊姆羅勒）香氣。

來自葡萄牙的CLAUS PORTO，推出高級訂製香水。圖／CLAUS PORTO提供
來自葡萄牙的CLAUS PORTO，推出高級訂製香水。圖／CLAUS PORTO提供
CLAUS PORTO推出菱紋白瓷香氛蠟燭系列，耶誕價2,270元。圖／CLAUS PORTO提供
CLAUS PORTO推出菱紋白瓷香氛蠟燭系列，耶誕價2,270元。圖／CLAUS PORTO提供
CLAUS PORTO與台北寒舍艾美共同合作。圖／CLAUS PORTO提供
CLAUS PORTO與台北寒舍艾美共同合作。圖／CLAUS PORTO提供
CLAUS PORTO里斯本頌歌皇家迷你香氛皂禮盒組，耶誕價2,270元。圖／CLAUS PORTO提供
CLAUS PORTO里斯本頌歌皇家迷你香氛皂禮盒組，耶誕價2,270元。圖／CLAUS PORTO提供
CLAUS PORTO復古手工迷你香氛皂禮盒組，耶誕價2,094元。圖／CLAUS PORTO提供
CLAUS PORTO復古手工迷你香氛皂禮盒組，耶誕價2,094元。圖／CLAUS PORTO提供
CLAUS PORTO推出菱紋白瓷香氛蠟燭系列，耶誕價2,270元。圖／CLAUS PORTO提供
CLAUS PORTO推出菱紋白瓷香氛蠟燭系列，耶誕價2,270元。圖／CLAUS PORTO提供
CLAUS PORTO CONFETTI / 五彩繽紛馬卡龍香氛皂禮盒，耶誕價836元。圖／CLAUS PORTO提供
CLAUS PORTO CONFETTI / 五彩繽紛馬卡龍香氛皂禮盒，耶誕價836元。圖／CLAUS PORTO提供
來自葡萄牙的CLAUS PORTO，推出菱紋白瓷香氛蠟燭系列，耶誕價2,270元。圖／CLAUS PORTO提供
來自葡萄牙的CLAUS PORTO，推出菱紋白瓷香氛蠟燭系列，耶誕價2,270元。圖／CLAUS PORTO提供

品牌 葡萄牙 耶誕節

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