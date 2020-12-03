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星戰迷必收！Urwerk EMC 手上的「帝國風暴兵」現身！

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
精鋼與五級鈦金屬的表殼覆蓋上五層的陶瓷漆，黑白雙色，帶來帝國風暴兵的科幻聯想。圖 / URWERK提供。
精鋼與五級鈦金屬的表殼覆蓋上五層的陶瓷漆，黑白雙色，帶來帝國風暴兵的科幻聯想。圖 / URWERK提供。

說在前頭，嚴格來說，這並非一次獨立製表品牌Urwerk與「星際大戰（StarWars）」的聯名之作，但Urwerk散發的科幻氣息，卻和星際大戰不謀而合。URWERK的創辦人Martin Frei及Felix Baumgartner這次為EMC Time Hunter的新款White Ceramic白陶瓷腕表命名為

「帝國風暴兵（Stormtrooper）」，由於兩人皆醉心於科幻文化，而EMC Time Hunter White Ceramic白陶瓷腕表確實和風暴兵的白色聯想：一拍即合。

圓弧的頭盔、黑色的雙眼和白色發亮的盔甲，構成了帝國風暴兵的經典印象。日本BANDAI甚至曾推出一系列「名將系列」可動人偶與之名模型師竹谷龍之合作，揉和日本戰國時代的盔甲設計，推出一系列長槍兵、弓箭手、火槍兵等特色人物，常在玩具收藏家中引以為熱議。

而這只EMC Time Hunter White Ceramic白陶瓷腕表則捕捉到風暴兵白色盔甲的特徵，並以白色陶瓷成為腕錶的搶眼視覺：實情是以五級鈦金屬與精鋼為本體的表殼，在表面以五層的陶瓷漆層層覆蓋，帶來了特殊視覺質地，並搭配品牌自行設計研發製造的手上鏈機芯，將機械與電子混合的特殊系統，可以電子設備記錄機芯的運作數據、並提供配戴者更為精確地調整，維持機芯的精密運轉。

其中機芯重要的零件「擺輪」則是表廠獨家設計，並採用ARCAP P40合金、連接光學感應器，機芯則具備重疊式雙發條盒、80 小時動力儲存，並經日內瓦條紋打磨、螺旋紋打磨、噴砂打磨。訂價約428萬元，全世界限量五只。

透明的後底蓋，可以欣賞機芯混合電子、機械的雙重奇異系統。圖 / URWERK提供。
透明的後底蓋，可以欣賞機芯混合電子、機械的雙重奇異系統。圖 / URWERK提供。
Urwerk EMC Time Hunter White Ceramic白陶瓷腕表，手上鍊機芯、機械電子混合系統、時間顯示、動力儲存、光學感應器監測系統，428萬元。圖 / URWERK提供。
Urwerk EMC Time Hunter White Ceramic白陶瓷腕表，手上鍊機芯、機械電子混合系統、時間顯示、動力儲存、光學感應器監測系統，428萬元。圖 / URWERK提供。
醉心於科幻文化的Urwerk，推出一只EMC Time Hunter White Ceramic白陶瓷腕表，靈感來自星際大戰中的「帝國風暴兵」。圖 / URWERK提供。
醉心於科幻文化的Urwerk，推出一只EMC Time Hunter White Ceramic白陶瓷腕表，靈感來自星際大戰中的「帝國風暴兵」。圖 / URWERK提供。

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