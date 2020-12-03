星戰迷必收！Urwerk EMC 手上的「帝國風暴兵」現身！

說在前頭，嚴格來說，這並非一次獨立製表品牌Urwerk與「星際大戰（StarWars）」的聯名之作，但Urwerk散發的科幻氣息，卻和星際大戰不謀而合。URWERK的創辦人Martin Frei及Felix Baumgartner這次為EMC Time Hunter的新款White Ceramic白陶瓷腕表命名為

「帝國風暴兵（Stormtrooper）」，由於兩人皆醉心於科幻文化，而EMC Time Hunter White Ceramic白陶瓷腕表確實和風暴兵的白色聯想：一拍即合。

圓弧的頭盔、黑色的雙眼和白色發亮的盔甲，構成了帝國風暴兵的經典印象。日本BANDAI甚至曾推出一系列「名將系列」可動人偶與之名模型師竹谷龍之合作，揉和日本戰國時代的盔甲設計，推出一系列長槍兵、弓箭手、火槍兵等特色人物，常在玩具收藏家中引以為熱議。

而這只EMC Time Hunter White Ceramic白陶瓷腕表則捕捉到風暴兵白色盔甲的特徵，並以白色陶瓷成為腕錶的搶眼視覺：實情是以五級鈦金屬與精鋼為本體的表殼，在表面以五層的陶瓷漆層層覆蓋，帶來了特殊視覺質地，並搭配品牌自行設計研發製造的手上鏈機芯，將機械與電子混合的特殊系統，可以電子設備記錄機芯的運作數據、並提供配戴者更為精確地調整，維持機芯的精密運轉。