蘋果公布App Store年度最佳榜 這15款App讓生活更美好

繼Google Play之後，蘋果也公布App Store 2020年度最佳榜單獲獎者，榜單同樣受到全球疫情、新常態生活的影響，許多讓你我生活更輕鬆、更健康、更能聯繫在一起的App和遊戲異軍突起。已榮升Apple Fellow的Phil Schiller表示：「今年共有15款App榮獲年度最佳榜單，這些App協助我們保持身心健康、確保孩子教育走上正軌，甚至協助對抗飢餓，對許多人來說都深具意義。」

其中，由獨立開發者推出的「Wakeout!」，將溫和的運動帶入家庭辦公室和課堂，為每個人設計出輕鬆且包容的多種動作；還有「Disney+」帶來眾人渴望的無限可能感、運用「Zoom」促進遠距學習、透過「Fantastical」建立日常作息，或是利用「Endel」幫助入睡等，還有多款遊戲入選，讓玩家在浩瀚的奇幻世界中提供逃離現實的壓力。

今年新崛起的App也處處反映了社會文化與生活型態的變動，對於需要重塑課堂體驗的教師和學生來說，「Explain Everything Whiteboard」是款雲端協作工具，讓學生群體即使遠距操作，也能繼續在一起完成計畫案。「Caribu」則為心繫親人的家庭，在其即時視訊通話平台上加入數十款互動遊戲和上百本書籍。全球瘋玩熱潮持續不退的「Pokémon GO」則將遊戲玩法帶到了戶外。聯合國世界糧食計畫署推出的「ShareTheMeal」App，則讓使用者輕鬆就能令他人生活有所不同，迄今已在全球分享超過8,700萬份餐食。