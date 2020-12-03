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最夢幻的白色耶誕！K.UNO米奇米妮婚嫁珠寶永遠在一起

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
K.UNO米奇米妮Be With Me結婚套戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO米奇米妮Be With Me結婚套戒，價格店洽。圖／K.UNO提供

以「擁有最多職人的珠寶公司」為特色的日系珠寶品牌K.UNO，旗下最受歡迎的莫過於獲得迪士尼授權的作品，將陪伴著大家長大的迪士尼經典角色化作討喜的珠寶，充滿童趣的設計向來人氣不衰。今年冬天推出全新「Be With Me」米奇米妮系列婚嫁珠寶，勾勒著米奇米妮可愛輪廓的訂婚鑽戒與結婚對戒，蘊含今後也要永遠在一起的涵義，願宛如米奇與米妮般相互依偎、扶持。自即日起至12月27日止，凡購買Be With Me米奇米妮系列新品婚戒，即贈「米奇米妮旅行珠寶盒」乙個，數量有限，送完為止。

Be With Me米奇米妮婚嫁珠寶包括訂婚鑽戒與結婚套戒，造型簡約巧玩視覺巧度，將充滿童趣的角色藏在細節中。訂婚鑽戒以戒台勾勒出米奇與米妮臉頰緊緊靠在一起圓潤可愛的模樣，以兩顆配鑽襯托主鑽。結婚對戒則分男女款成排配鑽的兩端延伸出可愛的米奇輪廓，女戒以沿著和緩V字線條鑲嵌配鑽的設計形式，流露優雅氣息，男戒採用直線形狀，並於表面設計出與女戒成對的線條。戒指內側更暗藏親密相依偎的米奇與米妮圖案，宛如專屬於兩人的祕密。

由創立於1901年的日本老字號近澤蕾絲所打造的米奇與米妮設計款原創蕾絲，以及滿滿的絲質蝴蝶結，是僅在K.UNO才能入手的完全原創商品。相視的米奇與米妮圖案中，融入了自古以來深受喜愛的唐草圖樣（蔓藤花紋），象徵「成長」與「繁榮」。戒枕與婚禮手帕等蘊含獨特意義的婚禮配件，是兩人誓約儀式的理想選擇，也適合用於拍攝紀念照。

贈品米奇米妮旅行珠寶盒。圖／K.UNO提供
贈品米奇米妮旅行珠寶盒。圖／K.UNO提供
K.UNO米奇米妮Be With Me結婚套戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO米奇米妮Be With Me結婚套戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO與老字號蕾絲專賣店「近澤蕾絲店」合作的米奇米妮婚禮手帕。圖／K.UNO提供
K.UNO與老字號蕾絲專賣店「近澤蕾絲店」合作的米奇米妮婚禮手帕。圖／K.UNO提供
贈品米奇米妮旅行珠寶盒內部。圖／K.UNO提供
贈品米奇米妮旅行珠寶盒內部。圖／K.UNO提供
K.UNO米奇米妮訂婚鑽戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO米奇米妮訂婚鑽戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO與老字號蕾絲專賣店「近澤蕾絲店」合作的米奇米妮戒枕 / 婚禮手帕。
K.UNO與老字號蕾絲專賣店「近澤蕾絲店」合作的米奇米妮戒枕 / 婚禮手帕。

珠寶 結婚

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