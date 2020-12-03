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Blue is the New Black 藍面腕表網拍來了

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
香港邦瀚斯即日起的「香港鐘表專拍」沛納海Luminor Submersible 1950 Bronze型號PAM00671T，限量編號T0755/1000，罕有銅製自動上鍊配日期顯示及三天動力儲存腕表，，估價12萬港元起。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯即日起的「香港鐘表專拍」沛納海Luminor Submersible 1950 Bronze型號PAM00671T，限量編號T0755/1000，罕有銅製自動上鍊配日期顯示及三天動力儲存腕表，，估價12萬港元起。圖／邦瀚斯提供

如今看似是理所當然的彩色表盤設計，在鐘表發展史上實屬近代產物，而近年更大迸發了藍色和綠色等高彩度鮮艷色的面盤趨勢。香港邦瀚斯（Bonhams）12月兩場鐘表線上拍賣，包括自即日起至12月8日止的「香港鐘表專拍」與12月10日起至17日止的「雅逸精品網上專場」，共將呈獻一系列價位不同、風格迴異的藍色表盤腕表，追溯由黑白走進彩色，繼而近年市場興起藍面腕表熱潮的趣味歷史。

懷表及腕表發明數百年來，以純粹提供方便讀時功能，表盤設計大多局限於經典的黑、白二色。直至1970年代，具備計時及潛水功能的功能腕表開始風靡全球，為了能讓配戴者更快速而準確地查看讀數，功能腕表的指針、數字開始採用亮橙、鮮黃等鮮豔顏色，以突顯表盤細節。

功能上的改良卻意外地打開了美學大門的無限可能，各大小品牌開始爭相擺脫黑白表盤的刻板設計，大量繽紛多彩的表盤設計應運而生。從1970年代開始的愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹（Royal Oak）系列，到1990年代至今一直盛行的百達翡麗（Patek Philippe）金鷹（Nautilus）系列，彩色表盤逐漸成為藏家的首選。而在眾多顏色之中，藍色盤表在視覺上較黑白更為搶眼，同時又適合不同場合與服裝配搭，配襯上班族西裝或假日休閒服飾都不違和，專業感與時尚感並存，因此逐漸掀起一股藍表趨勢，成為現今藏家的收藏重點之一，價格普遍比同款的黑白型號高出10%至20%不等。

香港邦瀚斯12月兩場網拍中，焦點要數一只百達翡麗3712/1A-001型號的金鷹精鋼自動上鍊鍊帶腕表最受矚目。3712/1A-001是金鷹系列中最為珍罕的型號之一，2005年推出時限量僅約1,500只，生產年期更短至只有一年左右，是3700型號的進階版本，在藍色表盤上具備日期、月相及動力儲存顯示三大功能。拍品附有原廠表盒及證書。

香港邦瀚斯即日起的「香港鐘表專拍」愛彼Royal Oak Offshore型號25770ST，罕有早期精鋼自動上鍊計時配日期顯示腕表，估價10萬港元起。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯即日起的「香港鐘表專拍」愛彼Royal Oak Offshore型號25770ST，罕有早期精鋼自動上鍊計時配日期顯示腕表，估價10萬港元起。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯即日起的「香港鐘表專拍」歐米茄Seamaster Planet Ocean「Orange Mécanique」型號29125048腕表，精鋼鑲橙色寶石自動上鍊配日期顯示及藍色珠母貝表盤，估價14萬港元起。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯即日起的「香港鐘表專拍」歐米茄Seamaster Planet Ocean「Orange Mécanique」型號29125048腕表，精鋼鑲橙色寶石自動上鍊配日期顯示及藍色珠母貝表盤，估價14萬港元起。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯12月10日起的「雅逸精品網上專場」百達翡麗型號3712/1A-001金鷹精鋼自動上鍊備日期、月相及動力儲存顯示腕表配鍊帶，估價40萬港元起。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯12月10日起的「雅逸精品網上專場」百達翡麗型號3712/1A-001金鷹精鋼自動上鍊備日期、月相及動力儲存顯示腕表配鍊帶，估價40萬港元起。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯12月兩場鐘表線上拍賣，包括自即日起至12月8日止的「香港鐘表專拍」與12月10日起至17日止的「雅逸精品網上專場」，共將呈獻一系列價位不同、風格迴異的藍色表盤腕表。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯12月兩場鐘表線上拍賣，包括自即日起至12月8日止的「香港鐘表專拍」與12月10日起至17日止的「雅逸精品網上專場」，共將呈獻一系列價位不同、風格迴異的藍色表盤腕表。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯即日起的「香港鐘表專拍」格拉夫，「Leaf」鑽表型號GL25WGDSDS，限量編號006/500，精緻女裝白金鑲鑽石及藍寶石石英鍊帶腕表，估價28萬港元起，採無底價方式競標。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯即日起的「香港鐘表專拍」格拉夫，「Leaf」鑽表型號GL25WGDSDS，限量編號006/500，精緻女裝白金鑲鑽石及藍寶石石英鍊帶腕表，估價28萬港元起，採無底價方式競標。圖／邦瀚斯提供

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