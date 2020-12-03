「雞翅控」推爆的天堂滋味！五大讚點、必搭時刻讓網友翅翅停不了

讓人一翅接一翅的美味

雞肉不管是在雞排攤、速食店還是餐廳，用酥炸、紅燒還是香烤的方式，都是深受台灣人喜愛的料理，但吃哪個部位最內行？許多網友推薦「雞翅」。

因為口感比雞胸肉更嫩，價格比雞腿肉平民，是不少網友都熱愛的首選！份量小巧不過飽，又不至於太多罪惡感的雞翅，讓許多吃貨網友都愛上，今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，究竟雞翅控最愛它的前5大理由有哪些？網友熱推必搭雞翅的絕妙5個時刻，你絕不能錯過！

NO.1 口味多樣好入味

適合燉煮的雞翅，相較其他部位好入味，可煎煮炒炸或燉湯，自己煮延伸變化多樣，懶得下廚外面也容易買到，到附近麥當勞點份原味還是辣味口味通通有，來份現炸「酥嫩鷄翅」可以嚐到火烤香的完美調味，也可以試試有酥脆外皮的「勁辣香鷄翅」，香辣口感讓人吃不膩，不論是料理人或是愛品嚐的吃貨，都認為雞翅好入味，又能有多種變化是一大優點。

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NO.2 肉質鮮嫩好爆汁

不論是烤雞肉、炸雞還是滷味，雞翅是許多網友認為全雞部位踩雷率最低的，肉質滑嫩的雞翅，搭配Q彈的雞皮，一口咬下肉汁從裡頭爆發，讓人拿在手上就停不下來，想要打造多汁銷魂滋味，掌控火侯溫度是關鍵，若是自己煮需用中火慢慢打造，許多人推薦加可樂一起拌煮，讓裡頭的檸檬酸可讓肉質更多汁，當然你若嫌麻煩，到速食店點份先烤後炸肉嫩多汁的雞翅最快。

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NO.3 庶民美食超平價

賺錢是為了溫飽，吃飽才能繼續工作領薪水，享用更多的美食，這就是人生的目的啊（誤），要怎麼吃才能不傷荷包，又能滿足口腹之慾？點雞翅準沒錯！雞翅相對雞腿、雞胸肉價格親民，不管是買來自己煮，還是決定今晚犒賞自己，來份麥當勞鷄翅分享盒大啖12塊雞翅、1包大薯，只要249元還能有飲料加購買一送一優惠，快樂就是這麼簡單。

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NO.4 啃骨療癒有爽感

啃雞腳對某些人來說難度比較高，但骨頭小、容易入口的雞翅，相對就比較容易，啃骨頭的美味與好處多多，骨頭上的軟骨，咬起來有爽脆口感，充滿鮮香肉味，讓人吃起來幸福感爆發～

不但口感、味蕾能被滿足，咬骨頭的過程，身心靈壓力彷彿也在唇齒之間獲得釋放。

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NO.5 皮酥又香口感佳

雞翅最多人喜愛的就是「酥嫩口感」，自己炸火侯不好控制，巷口便利商店雖然有微波炸雞翅，但嚐起來少了一些靈魂，網友們最喜歡的還是到麥當勞等速食店，來份酥嫩雞翅才是王道！邪惡又讓人無法拒絕的香氣，不僅有味覺上的饗宴，一口咬下「喀滋喀滋」的聲音傳到耳裡，根本就是讓人顱內高潮ASMR的聽覺享受啊！

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NO.1 暢飲可樂超絕配

能讓人快樂感油然而生，被稱之為「肥宅快樂水」的可樂，怎能少了雞翅搭配！不管是配上酥脆的黃金炸雞翅，還是香氣四溢的烤雞翅都是絕配。這些到麥當勞通通有，點份「鷄翅分享盒」加購可樂還可買一送一超級絕配，涮嘴到讓人一翅接一翅！

尤其碳酸飲料的氣泡感，能夠沖淡口中的油膩，釋放出一股新鮮感，再多來幾隻多汁鮮嫩的雞翅都不會膩，讓人想大聲吶喊「老闆，我還要吃十隻」。

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NO.2 小酌下酒菜必搭

小酌理由百百種，你喝的不是酒，可以是寂寞、快樂，更是味覺享受，一點酒精下肚讓食慾大開，怎麼能少了下酒菜搭配？不管是烤雞翅、滷雞翅還是麥當勞炸雞翅，吃一隻不會過飽，又能慢慢啃的享受，搭配一口啤酒下肚，再咬下一口香氣十足的雞翅，兩者在舌尖上融合的美妙滋味，讓微醺享受度再上一層樓。

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NO.3 烤肉餐桌少不了

台灣人愛烤肉，除了中秋團圓必須烤、朋友揪團歡樂烤，或是親友相聚溫馨烤，靈魂食材「雞翅」絕對少不了！能夠一邊啃著美味雞翅，一邊東南西北暢聊，是平凡中最不凡的幸福時光，不論是要親手準備，還是外帶麥當勞鷄翅分享盒，大啖12塊鷄翅、大薯，製造幸福的歡聚時光超方便。

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NO.4 下午時刻微飢餓

上班族度過下午的動力，有一半是靠美味的下午茶撐下去，這種微飢餓、只想無負擔小吃一點，又想吃鹹食滿足嘴饞的美食選擇，非雞翅莫屬！小巧的雞翅在辦公室吃起來方便，又能啃骨頭化解工作上的焦慮，品嚐雞翅讓人精神飽滿，吃了罪惡感低又有滿足感，下午外送一份速食店的鷄翅分享盒，讓人工作更有動力，更是上班族紓壓良方。

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NO.5 生活洩壓爽爆吃

不管是上班被老闆罵心中怨恨無處解，還是月底到了存款所剩無幾，現代人生活壓力大、厭世感滿滿，這時候就是要「化悲憤為食量」，來點美食紓解壓力！到速食店去外帶份鷄翅分享盒，把這些負面情緒、討厭的事物跟仇人，當成雞翅大口吃下去，透過大吃讓靈魂解脫，保證當你一回神，整盒雞翅都能全啃個精光。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月07日至2010年11月05日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雞翅』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



