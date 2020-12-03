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疫情無法出國 台中百貨、量販耶誕年終拍賣開跑

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
日曜天地OUTELT今宣布，明起至下個月4日舉辦「Family Sale」集結了50大品牌，以最低1折起、滿額再抽iphone12想搶這一波商機。記者黃寅／攝影
日曜天地OUTELT今宣布，明起至下個月4日舉辦「Family Sale」集結了50大品牌，以最低1折起、滿額再抽iphone12想搶這一波商機。記者黃寅／攝影

耶誕跨年假期將至，台中市百貨、量販業者看好民眾受疫情影響無法出國商機，已展開年終的優惠拍賣活動。日曜天地OUTELT今就宣布，明起至下個月4日舉辦「Family Sale」集結了50大品牌，以最低1折起、滿額再抽iphone12想搶這一波商機。大買家量販店也公告，即日起至月底推出會員獨享回饋，會員憑紅利可抽Haier75吋大型電視，以及Samsung三主鏡折疊手機。

日曜天地OUTELT人員說，Family Sale首周本月4日至18日，由義大利品牌BENETTON、美國品牌Arnold palmer領頭祭出最低1折起、ROOTS最低2折起活動，且滿千再折百。

第二周11日至28日知名時裝Armani全面下殺1折起；最後一周18日至下個月4日，法國品牌le coq sportif、美系品牌POLO RALPH LAUREN都下殺3.2折起。因此，Armani白色獵裝，原價57800元，下殺1折只要5780元，BENETTON格紋冬季外套，原價7380元，下殺1折只要799元。而且，只要加碼消費滿3000元就有機會抽到iphone12帶回家。

大買家活動期間，Haier75吋電視一台特價4萬2800元，紅利價最高可再省1萬2000元。Samsung三主鏡折疊手機特價7萬1800元，紅利價最高可再省1萬5000元。限量精品包如BURBERRY皮夾，特價16500元紅利價再省3000元、BOTTEGA VENETA經典編織長夾特價1萬9900元，紅利價再省2000元。眾多紅利商品超殺紅利價，絲毫不輸電商雙11活動。

另也有「超激殺紅利價」活動，例如JoMalone香水售價1499元，紅利價只要499元、法國EVIAN礦泉水24瓶售價600元，紅利價只要259元。超激殺紅利價最低下殺至2折，商品均為限量供應售完為止。

大買家人員說，年終紅利活動除了有超過500項紅利商品挑戰市場最低價外，會員透過紅利還可再省。預估年底業績可望成長1至2成。

日曜天地OUTELT今就宣布，明起至下個月4日舉辦「Family Sale」集結了50大品牌，以最低1折起、滿額再抽iphone12想搶這一波商機。記者黃寅／攝影
日曜天地OUTELT今就宣布，明起至下個月4日舉辦「Family Sale」集結了50大品牌，以最低1折起、滿額再抽iphone12想搶這一波商機。記者黃寅／攝影

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