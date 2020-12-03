邊採葡萄、邊喝葡萄酒 到彰化採黑后葡萄去

全世界獨一無二的黑后冬果葡萄摘採之旅，這個週末即將在台灣彰化進行。在好飲學院的安排下，參觀者除了可以現場採摘進入收成時節的黑后冬果葡萄之外，還能品嚐到深耕園與秉森酒莊這兩家指標性台灣酒莊的葡萄酒，享受邊採葡萄、邊喝葡萄酒的樂趣。

台灣喜歡喝葡萄酒的人不少，但卻不是有很多機會，可以喝到台灣釀製的葡萄酒。有些人喜歡酒莊之旅，美國、法國、澳洲的葡萄酒莊都跑過一輪，反倒是台灣的葡萄酒莊還沒去過。

透過這個週末的黑后冬果葡萄採摘之旅，不但可以見證台灣葡萄酒職人的耕耘成果，還可以認識到台灣的金香黑后職人夢想家——深耕園釀酒師黃國彥、以及彰化二林秉森酒莊莊主楊秉森的第一手釀酒經分享。

台灣的釀酒葡萄一年可以兩收，一為夏果、一是冬果。這次不但可以親身體驗全世界獨一無二的黑后冬果葡萄的採摘，一探全台灣唯一50年老藤葡萄的秘辛，還能進行桶邊試飲，嘗試神秘的水果風味白蘭地風味，當然，彰化二林最受歡迎的黑后葡萄加烈酒，也在品飲名單之列。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康