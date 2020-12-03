抽20支iPhone 12！漢堡王慶聖誕　買餐再送小華堡

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
12月5日起至漢堡王購買指定餐點，有機會抽中iPhone 12。圖／漢堡王提供
12月5日起至漢堡王購買指定餐點，有機會抽中iPhone 12。圖／漢堡王提供

「聖誕禮物」可謂是聖誕節最令人期待的元素之一。「漢堡王」自12月5日起，推出聖誕優惠活動，凡臨櫃購買指定餐點，就可獲得刮刮卡，預計將送出20台「iPhone 12（128g）」。另外在雙12當日，還會有買套餐送小華堡或輕鬆薯等優惠。

漢堡王於今年重返台南市場後，因應當地飲食特色，特別推出「巧克力華堡」，成功引起話題，如今也已成為全台灣的固定菜單之一。另外漢堡王也以花生醬為元素，推出美式花生牛堡、美式花生雙層脆雞堡等品項。

此次所舉行的聖誕活動，時間自12月5日起跑，民眾臨櫃購買巧克力華堡／美式花生牛堡／美式花生雙層脆雞堡等指定套餐，搭配百事可樂系列飲品，隨餐即贈送刮刮卡一張，最大獎為iPhone 12（128G），共20台，另外也會送出5、10、20點的LINE POINTS點數。全台門市適用（台積店、兒園店除外），數量有限、贈完為止。

另外在12月12日當天，至漢堡王門市臨櫃購買1份主打星餐或常態超值量餐，即可獲得優惠兌換券1張，下次消費時即可兌換價值89元的「原味小華堡」1個，或是價值32元的「輕鬆薯」1份。數量有限，贈完為止。

漢堡 巧克力

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