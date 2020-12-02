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宋慧喬代言很給力！秀智、徐睿知也都瘋戴CHAUMET

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
秀智配戴Chaumet珠寶演出「Start-Up：我的新創時代」。圖／取自網路
秀智配戴Chaumet珠寶演出「Start-Up：我的新創時代」。圖／取自網路

近期在Netflix熱播的TvN韓劇「Start-Up：我的新創時代」，被稱為是下半年必追韓劇，以年輕人創業的故事為主軸的青春愛情劇，由有「國民初戀」之稱秀智搭配南柱赫兩位俊男美女領銜主演。秀智在劇中飾演夢想成為像賈伯斯一樣的有錢人的徐達美，雖然之前曾經有因為揹名牌包包讓網友提出不符合角色設定的質疑，不過顯然大部分的粉絲並不介意，只要有秀智迷人的笑容就可以。在最新播出的第14集中，她更配戴了由宋慧喬代言的法國珠寶品牌巴黎尚美（CHAUMET）的經典作品Jeux de Liens耳環，以交叉的兩條線為主要設計元素的Liens系列重新賦予了情感珠寶當代意涵，頌揚人與人之間的聯繫。Jeux de Liens系列更以歡愉、清新的風格，凸顯貴金屬的閃亮或鑽石的璀璨光芒，可自由疊戴搭配。

今年以「雖然是精神病但沒關係」爆紅的徐睿知，已經成了韓國時尚品味的代表。日前出席2020 Asia Artist Awards時，也以CHAUMET系列作品配搭白色禮服優雅亮相，裝飾著月桂葉的Laurier耳環，配搭Liens Séduction與Joséphine Aigrette不同系列的鑽石珠寶，不過度搶走女神的風采，又適度地點亮臉色，是備受好評的搭配。

CHAUMET Joséphine Aigrette戒指，18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石，鑲嵌一顆 0.60 克拉的 Akoya 珍珠，24萬元。
CHAUMET Joséphine Aigrette戒指，18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石，鑲嵌一顆 0.60 克拉的 Akoya 珍珠，24萬元。
秀智配戴Chaumet珠寶演出「Start-Up：我的新創時代」。圖／取自網路
秀智配戴Chaumet珠寶演出「Start-Up：我的新創時代」。圖／取自網路
CHAUMET Liens Séduction戒指，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石，23萬元。
CHAUMET Liens Séduction戒指，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石，23萬元。
CHAUMET Jeux de Liens 18K白金耳環，單只63000元。
CHAUMET Jeux de Liens 18K白金耳環，單只63000元。
徐睿知配戴Chaumet珠寶出席2020 Asia Artist Awards。圖／取自網路
徐睿知配戴Chaumet珠寶出席2020 Asia Artist Awards。圖／取自網路
徐睿知配戴Chaumet珠寶出席2020 Asia Artist Awards。圖／取自網路
徐睿知配戴Chaumet珠寶出席2020 Asia Artist Awards。圖／取自網路
CHAUMET Laurier 18K白金鑲鑽耳環，90萬元。
CHAUMET Laurier 18K白金鑲鑽耳環，90萬元。
CHAUMET Joséphine Aigrette戒指，18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石，14萬元。
CHAUMET Joséphine Aigrette戒指，18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石，14萬元。

珠寶 鑽石

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