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宋慧喬代言很給力！秀智、徐睿知也都瘋戴CHAUMET
近期在Netflix熱播的TvN韓劇「Start-Up：我的新創時代」，被稱為是下半年必追韓劇，以年輕人創業的故事為主軸的青春愛情劇，由有「國民初戀」之稱秀智搭配南柱赫兩位俊男美女領銜主演。秀智在劇中飾演夢想成為像賈伯斯一樣的有錢人的徐達美，雖然之前曾經有因為揹名牌包包讓網友提出不符合角色設定的質疑，不過顯然大部分的粉絲並不介意，只要有秀智迷人的笑容就可以。在最新播出的第14集中，她更配戴了由宋慧喬代言的法國珠寶品牌巴黎尚美（CHAUMET）的經典作品Jeux de Liens耳環，以交叉的兩條線為主要設計元素的Liens系列重新賦予了情感珠寶當代意涵，頌揚人與人之間的聯繫。Jeux de Liens系列更以歡愉、清新的風格，凸顯貴金屬的閃亮或鑽石的璀璨光芒，可自由疊戴搭配。
今年以「雖然是精神病但沒關係」爆紅的徐睿知，已經成了韓國時尚品味的代表。日前出席2020 Asia Artist Awards時，也以CHAUMET系列作品配搭白色禮服優雅亮相，裝飾著月桂葉的Laurier耳環，配搭Liens Séduction與Joséphine Aigrette不同系列的鑽石珠寶，不過度搶走女神的風采，又適度地點亮臉色，是備受好評的搭配。
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