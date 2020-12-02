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黑毛和牛肉、日本松葉蟹鉗 五日本食品標示不清遭罰

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
衛福部食藥署今公布「日本食品放射性核種檢測暨標示查核專案」結果。圖／本報資料照
衛福部食藥署今公布「日本食品放射性核種檢測暨標示查核專案」結果。圖／本報資料照

日本食品從和牛、昆布到各式「飯友」深受國人喜愛，我國雖禁止日本核食進口，但其安全性仍備受關注。衛福部食藥署今公布「日本食品放射性核種檢測暨標示查核專案」結果，在放射性核種抽驗上都符合規定，但有五件標示不符規定，依食安法及消保法，處新台幣三萬至四萬元不等。

本次稽查期間自今年五月至八月，抽驗350食品件，包括國內各大超市、賣場等實體通路抽樣270件及網購平台等非實體通路抽驗80件，以純鍺偵檢設備檢測碘131、銫134、銫137等放射性核種。

檢驗結果，所有產品的放射性物質均無超標，符合規定；但發現有五件產品標示不符規定。包括全品冷凍實業有限公司進口的「日本宮崎黑毛和牛肉片」、築地一番鮮的「日本松葉蟹鉗」、鄒頌有限公司的「日本松葉蟹肉棒」，皆為標示至都道府縣，以及未標有內容物、未標有食品過敏原、營養標示，依消保法及食安法遭罰新台幣三萬元。

勇信貿易股份有限公司的「播磨製麵播州素麵」因外包裝營養標示份數有誤，依食安法遭罰四萬元；東京物產股份有限公司的「煎茶隨手包」則因未標示至都道府縣，依消保法通知業者改正。

食藥署中區管理中心簡任秘書林炎英表示，目前仍禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等日本五縣市的食品進口，但針對其他日本食品除了例行在邊境查驗時，檢測放射性核種是否符合規範外，也會定期設立專案進行後市場稽查。

蔡英文總統今日被問及是否會開放日本「核食」進口的議題時則表示，「我們還沒有討論這個問題，希望把眼前急迫性的問題先行處理。」

日本 食安 抽驗

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