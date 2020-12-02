越像骨董包越受歡迎 林志玲、侯佩岑都愛復古肩背包！

今年秋冬掀起復古包款大流行，外觀越有骨董包風情的設計越受歡迎。Giorgio Armani秋冬推出的新款La Prima包，就是以九○年代設計靈感演變而來，延續品牌崇尚的簡潔線條、卓越材質與精準工藝，擄獲不少女星的心。而Tory Burch結合摩登與復古的Eleanor包款，也在耶誕時節換上氣質裸膚色和亮眼的寶石紅，更用仿鱷魚紋壓花牛皮展現典雅貴氣。

La Prima包在九○年代推出之時，其實是想呈現出宛如西裝外套剪裁的簡約俐落感，這次新款La Prima包在包身底部兩邊角處增添皺褶設計，並提供三種尺寸與多種顏色可選擇。無論是林志玲背的烈焰紅、徐若瑄示範的極光銀，或是侯佩岑肩上的勃艮地酒紅款，都展現出極度百搭經典的魅力。