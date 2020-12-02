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越像骨董包越受歡迎 林志玲、侯佩岑都愛復古肩背包！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
侯佩岑背La Prima勃艮地酒紅(小款)，69,800元。圖／Giorgio Armani提供
侯佩岑背La Prima勃艮地酒紅(小款)，69,800元。圖／Giorgio Armani提供

今年秋冬掀起復古包款大流行，外觀越有骨董包風情的設計越受歡迎。Giorgio Armani秋冬推出的新款La Prima包，就是以九○年代設計靈感演變而來，延續品牌崇尚的簡潔線條、卓越材質與精準工藝，擄獲不少女星的心。而Tory Burch結合摩登與復古的Eleanor包款，也在耶誕時節換上氣質裸膚色和亮眼的寶石紅，更用仿鱷魚紋壓花牛皮展現典雅貴氣。

La Prima包在九○年代推出之時，其實是想呈現出宛如西裝外套剪裁的簡約俐落感，這次新款La Prima包在包身底部兩邊角處增添皺褶設計，並提供三種尺寸與多種顏色可選擇。無論是林志玲背的烈焰紅、徐若瑄示範的極光銀，或是侯佩岑肩上的勃艮地酒紅款，都展現出極度百搭經典的魅力。

另外，Tory Burch秋冬全新打造的Eleanor包款，則是使用義大利柔軟山羊皮，透過手工將皮革和絲絨內襯縫製而成，精細的收邊配上古銅金的大雙T Logo，搭配纏繞式編織金屬肩背鍊帶或是皮革背帶，分別呈現宛如隨身攜帶的珠寶盒樣貌、休閒正式都可以搭的實用造型，難怪可以成為今年最有人氣的熱賣包款代表之一。

寶石紅仿鱷魚紋壓花牛皮Eleanor肩背包，29,900元。圖／Tory Burch提供
寶石紅仿鱷魚紋壓花牛皮Eleanor肩背包，29,900元。圖／Tory Burch提供
Giorgio Armani秋冬推出的新款La Prima包，是以九○年代設計靈感演變而來。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani秋冬推出的新款La Prima包，是以九○年代設計靈感演變而來。圖／Giorgio Armani提供
裸膚色仿鱷魚紋壓花牛皮Eleanor肩揹包，29,900元。圖／Tory Burch提供
裸膚色仿鱷魚紋壓花牛皮Eleanor肩揹包，29,900元。圖／Tory Burch提供
銀白小牛皮方型Eleanor肩背包，27,900元。圖／Tory Burch提供
銀白小牛皮方型Eleanor肩背包，27,900元。圖／Tory Burch提供
秦嵐示範Tory Burch寶石紅仿鱷魚紋壓花牛皮Eleanor肩背包。圖／Tory Burch提供
秦嵐示範Tory Burch寶石紅仿鱷魚紋壓花牛皮Eleanor肩背包。圖／Tory Burch提供
Giorgio Armani秋冬推出的新款La Prima包，是以九○年代設計靈感演變而來。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani秋冬推出的新款La Prima包，是以九○年代設計靈感演變而來。圖／Giorgio Armani提供
寶石紅仿鱷魚紋壓花牛皮Eleanor手機鍊包，23,900元。圖／Tory Burch提供
寶石紅仿鱷魚紋壓花牛皮Eleanor手機鍊包，23,900元。圖／Tory Burch提供
秦嵐示範Tory Burch寶石紅仿鱷魚紋壓花牛皮Eleanor肩背包。圖／Tory Burch提供
秦嵐示範Tory Burch寶石紅仿鱷魚紋壓花牛皮Eleanor肩背包。圖／Tory Burch提供
林志玲拎La Prima烈焰紅(小款)，69,800元。圖／Giorgio Armani提供
林志玲拎La Prima烈焰紅(小款)，69,800元。圖／Giorgio Armani提供
徐若瑄拎La Prima極光銀(小款)，69,800元。圖／Giorgio Armani提供
徐若瑄拎La Prima極光銀(小款)，69,800元。圖／Giorgio Armani提供

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