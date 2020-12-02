香港首次中國音樂藝術拍賣 古琴上千萬！陳仁毅琴桌美哉
由國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）在香港舉辦的首場以音樂為題的中國藝術品拍賣「八音克諧：中國音樂藝術片羽錄」，於12月1日圓滿收槌，拍賣品項目囊括從青銅時期至當代共數千年來各式音樂相關的樂器及器物精品，以及一系列以音樂為靈感、或以樂入題之其他藝術精品。最高價的三件拍品都是古琴，成交價總額逾千萬港元。而此次拍賣中其中一件拍品為知名當代中式家具設計藝術家陳仁毅（Jerry J.I. Chen）所設計的當代琴桌「無為」、「無念」也拍出共近百萬港元的好成績。
琴在所有中國傳統樂器中一直居於八音之首，又稱古琴，於2003年被聯合國教科文組織宣佈為人類口頭和非物質遺產的代表之一。此次拍賣中最高價的拍品為明嵌黄花梨紫檀「太古元音」仲尼式百衲琴，為博物館級的典藏，拍前低估價為150萬港元，成交價來到三倍之多的512萬7,500港元。次高價拍品為宋/元鐵保舊藏仲尼式「萬年清」琴；與成親王、劉墉、翁方綱合稱清代四大書家的鐵保（字冶亭，號梅庵）以愛琴聞名，拍品最終以逾低拍前低估價4倍的375萬2,500港元成交。第三高價的拍品則是來自明嘉靖徽王府造亞額式「寒泉」琴，徽王在明代藩王中以嗜琴出名，不過所造之琴，目前所見僅此一床，相當難得，也以超越低估價4倍的250萬2,500港元成交。
由邦瀚斯中國藝術全球主管阿薩夫Asaph Hyman的邀請陳仁毅設計的琴桌系列作品。他在拍前受訪曾表示，自己是因為於2003年中國嘉德拍賣會上標得一件唐代大聖遺音伏羲式古琴才開始投入琴桌的設計，而能與琴共鳴的琴桌，從用料到所有細節都必須講究。兩件作品都是來自中國哲學的啟發。贊直琴桌系列「無念」，來自六祖惠能大師名言：「于諸境上心不染，曰無念。」以老楠木製，音箱部分另取獨板老料裝鑲而成，設計細節以提升琴音聲韻為主，再反覆上漆形成帶有美麗紋理的雨過天青色，以62萬7,500港元成交。大觀琴桌系列「無為」則將道家思想的核心價值化為形體，以厚實的老梧桐打造，古雅淨素，再以象徵文化的宣德寶石紅釉大漆髹飾，成交價31萬5,000港元。
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