好萌！拉拉熊「聖誕節甜點」登場　躺在聖誕樹旁超可愛

一年一度的聖誕節即將到來，可愛感十足的「拉拉熊咖啡廳」、「拉拉熊茶屋」自即日起也陸續推出一系列的聖誕甜品與飲品，包括有巧克力聖誕樹幹蛋糕、聖誕蒙布朗蛋糕、抹茶紅豆聖誕慕斯杯等等不同選擇，增添佳節時的萌系魅力。

不論是拉拉熊咖啡廳或是茶屋，均是以「拉拉熊」的世界觀作為設計主軸。除了處處可以見到拉拉熊的元素外，還可見到茶小熊、小白熊、小黃雞等夥伴。針對聖誕節，「拉拉熊咖啡廳」自12月1日起，率先推出一系列甜點與飲品。「抹茶紅豆聖誕慕斯杯」有3款角色與小巧聖誕樹造型，讓民眾自行選擇，每款140元。「巧克力聖誕樹幹蛋糕」則以小白熊為主角，充滿節慶氛圍以及濃郁的巧克力口感，每份200元。飲品部份，「野莓乳酸氣泡飲」以聖誕樹與熊頭餅乾點綴，每杯160元，另外還有4款不同的「聖誕拉花飲品」，每杯200元。

即日起至1月3日期間，到拉拉熊咖啡廳可享個人耶誕套餐，內含1份360元以下的任選主餐、甜點3選1、飲品2選1，每套580元。加價40元，甜點還可升級巧克力聖誕樹幹蛋糕。另外至1月3日期間，位於新光三越台北站前店的甜點快閃櫃，也推出獨家限定的「聖誕蒙布朗蛋糕」，可以見到頭戴聖誕帽的拉拉熊，結合蒙布朗蛋糕造型現身。