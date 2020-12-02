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鼎泰豐高居最讓新加坡人滿意的餐飲業前三名 漢堡王、星巴克也入圍
新加坡聯合早報報導，最令新加坡人滿意的餐飲業者是鼎泰豐、漢堡王和星巴克，但最能影響顧客忠誠度的因素則是食品外帶和外賣體驗。
新加坡管理大學卓越服務研究院今天（12月2日）公佈了針對餐飲和旅遊業的20 20年第三季度全國客戶滿意指數（Customer Satisfaction Index of Singapore，簡稱CSISG）報告。共有2500名本地公民和永久居民在7月至9月之間參與了網上問卷調查。
調查發現，在餐飲領域方面，餐館、快餐店或咖啡館的滿意指數在滿分100分中皆獲得了超過73分，得分頗高。受訪者近期曾光顧過且讓他們最滿意的業者是鼎泰豐、漢堡王和星巴克。
有超過一半的受訪者因新冠疫情而越來越依賴食品外帶和外賣服務，因此餐飲業者是否有提供這些服務對消費者而言，將很大程度上決定是否會成為食品業者的忠實顧客。
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