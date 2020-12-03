全臺第一齣莎士比亞親子音樂派對！LINE TV兒童主題月一起同樂
集結多元類型節目的LINE TV「數位劇場」，12月推出兒童主題月，加入親子音樂劇的節目，首波邀請到長年致力於兒童劇場創作的玉米雞劇團，他們與台灣絃樂團共同創作的《企鵝莎莎狂想曲》，由企鵝莎莎帶領觀眾展開一段穿梭《哈姆雷特》、《仲夏夜之夢》、《馬克白》的奇幻冒險，每段旅程都搭配精選的古典樂，是全臺第一齣莎士比亞親子音樂派對！
本劇描述一直想當音樂家的莎莎，因缺乏天賦，音總是拉不準，最後選擇寫作抒發心中想法，創作出許多獨一無二的角色。「我想打造的親子音樂會，是讓大人、小孩都能分別得到樂趣的演出，同一齣演出，依照年齡不同，各自都會有不同的收穫。」劇團編導涂也斐表示，這是她首次挑戰將莎翁經典劇碼改編成兒童劇，與台灣絃樂團首席譚正的跨界合作，這難能可貴的組合只在LINE TV可讓大小劇迷回味了！
玉米雞劇團是新竹在地優秀演藝團隊，12月19日下午在新竹縣文化局戶外演出《少年狼與羊的漂流日記》，2021年新戲《靈犬Taco的金星任務》，下半年將會在新北市、新竹、彰化與大家見面。而今年邁入創團第七年的子團青少年劇團，拿下藝穗節第二名及明日之星大獎，同時與新竹縣政府文化局合作開設兩門兒童戲劇課程，希望透過戲劇教育的方式，訓練口語表達，啟發孩子的創造力。
想知道逗趣默劇遇到古典樂，會擦出什麼樣的火花？《企鵝莎莎狂想曲》以莎士比亞為主角，將其筆下的經典人物幻化為企鵝等動物，運用故事串連古典絃樂，在歲末時刻，最適合親子一起欣賞同樂！現在訂閱LINE TV藝文表演館，還有機會抽中全台首創動畫家庭音樂劇《小兒子報告！沙發有黑洞》票券，活動詳情請至LINE TV「數位劇場」。
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