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聯合報社論／信口開河欠真誠 蘇揆損人利己的心態已跌破底線

全新熟成舞台劇《明星養老院》 高雄至德堂世界首演

聯合新聞網 / 聯合數位文創
明星養老院排練照-龍上龍（楊烈飾）雲高高(郎祖筠飾）有許多精彩對手戲。圖／金星文創提供
明星養老院排練照-龍上龍（楊烈飾）雲高高(郎祖筠飾）有許多精彩對手戲。圖／金星文創提供

明星養老院排練照-一代性感歌姬雲高高(郎祖筠飾)。圖／金星文創提供
明星養老院排練照-一代性感歌姬雲高高(郎祖筠飾)。圖／金星文創提供

2020年最華麗溫暖的熟齡主題舞台劇《明星養老院》，將在12月4日至6日於高雄文化中心至德堂進行世界首演。演員陣容囊括跨界天后郎祖筠、金鐘歌王楊烈、金鐘影后黃嘉千、方文琳、范瑞君，以及多次金鐘入圍的洪都拉斯、陳漢典、優秀音樂劇演員黃浩詠和來自泰國的人氣網紅Alizabeth娘娘等，熟齡議題結合明星話題，《明星養老院》受到各界矚目，目前票房已近9成，《明星養老院》希望透過明星們的故事，帶大家一起面對每個人都會遇到的「熟齡」問題，邀大家一起「做自己的明星」！購票請洽udn售票網

宛如服裝大秀的歌舞大戲 《明星養老院》

故事描述一群曾經紅極一時、光芒萬丈、呼風喚雨的資深明星們，共居「明星養老院」，在一連串荒謬的事件和突發的危機中，他們該如何面對昔日的恩怨情仇，以及青春與光環不再的人生下半場？為了還原這些大明星風光時期的年代設定，打造群星會、歌廳秀的場景，舞台不惜成本重金打造，整個舞台主體宛如豪宅大廳與秀場舞池，舞台設計李柏霖不但重現豪華攝影棚場景，也以壁畫和家具等佈置，傳達出養老院典雅復古的居家風格。

明星養老院排練照-一代性感歌姬雲高高(郎祖筠飾)。圖／金星文創提供
明星養老院排練照-一代性感歌姬雲高高(郎祖筠飾)。圖／金星文創提供

此外，為了襯托這些大明星的昔日風采，新生代服裝設計師謝宜彣傳達王偉忠理想中的老派優雅，特別以「布達佩斯大飯店」為概念原型，融合英式復古、義式時尚與東歐色彩風格，在這齣華麗感十足的「類歌舞劇」上，用傳統與現代中取得平衡，像是飾演昔日性感紅星的郎祖筠，美艷造型演唱服裝則參考凱莉米洛演唱會，而飾演女團始祖的黃嘉千，則參考賈桂琳風格，小至帽飾也都能窺見時代感及明星該具備的造型感。而一場在褪去華服，演員們著上睡衣的場景，服裝設計也為每人挑選不同質感跟樣式的睡衣，不僅看出該角色的風格跟設定，連室內拖鞋也都非常講究。邀請觀眾進劇場仔細欣賞這場宛如服裝秀的歌舞大戲，保證值回票價！

明星養老院排練照-龍上龍（楊烈飾）有許多精彩歌舞表演。圖／金星文創提供
明星養老院排練照-龍上龍（楊烈飾）有許多精彩歌舞表演。圖／金星文創提供

主題曲〈超級大明星〉 演唱會般的聽覺享受 掌聲再響起！

《明星養老院》劇中角色個個都是過往紅遍半邊天的大明星，隨著劇情發展，當年一首首膾炙人口的歌曲也一一登場，像是選曲上，則融合了1980年代的各式曲風，觀眾可以欣賞到不少膾炙人口的經典歌曲。另外，劇中全新創作的主題曲〈超級大明星〉，由九位演員共同演唱，結合爵士與搖擺（Swing）曲風，邀請資深音樂人黃麗星、金曲獎最佳編曲洪晟文，以及聲林之王出道的劉學甫，三人跨世代共同作曲。

這齣由眾演員們互相嶄露「演技」、「歌技」和「舞技」的《明星養老院》，飾演昔日性感紅星的郎祖筠，將以美艷造型演唱經典的〈愛神〉〈但是又何奈〉；楊烈則詮釋女人緣超強的情歌之王，將在劇中帶來國、臺、日、英四種語言的組曲；黃嘉千飾演女團始祖，將歡唱〈飛向你飛向我〉，並重拾音樂底蘊，現場彈奏鋼琴；而飾演院長的方文琳，此次首度接演舞台劇，許久未公開演唱的她此次也將壓軸獻唱演藝金曲〈掌聲響起〉；其他歌曲還有〈乘風破浪〉〈熱線你和我〉〈人生就是戲〉〈夜空〉......等等，搭配璀璨的舞台、燈光與菱格世代DD52成員的群舞，烘托出昔日影視巨星風采，絕對是場視覺與聽覺的饗宴！

明星養老院排練照-院長（方文琳飾）與鐵粉阿娟（范瑞君飾）大明星與粉絲情。圖／金星文創提供
明星養老院排練照-院長（方文琳飾）與鐵粉阿娟（范瑞君飾）大明星與粉絲情。圖／金星文創提供

人生如戲 戲如人生 演員心路歷程帶入角色

《明星養老院》是首部關注明星心理層面的原創戲劇，並且「由明星演明星」，演員本身的演藝歷練和人生體悟，也或多或少灌注到了扮演的角色身上，在一幕深夜睡衣talk，這些明星褪去包裝與光環，真實的反應人生問題，在戲與真實人生的對照和重疊，為整齣劇增添不少細膩感受。

例如飾演建設公司調查員的陳漢典，在該劇有不少的戲份，不僅是本劇第一位出場的角色，收斂起過往在綜藝節目上的「放」，陳漢典有大量的獨白，並以第三人稱視角去端看《明星養老院》中大明星的熟齡生活，從一開始對他們感到陌生、到熟悉，最後產生認同，彷彿是帶領觀眾們一起看著這群大明星一路成長。陳漢典透露，長時間在演藝圈工作，這部以明星為主角的舞台劇，多少也會讓人參雜真實的感情。面對世代交替、媒體生態快速變化的演藝圈，陳漢典則以「調整」跟「懂得改變」去適應。

明星養老院排練照-建設公司居住研究員阿德(陳漢典飾）。圖／金星文創提供
明星養老院排練照-建設公司居住研究員阿德(陳漢典飾）。圖／金星文創提供

黃嘉千在劇中是資深玉女紅星和女團始祖梁菁菁，年長後因病變得迷糊，常常時空錯亂，令他先生龍上龍（楊烈飾）和旁人捏一把冷汗。黃嘉千提及自己剛剛出道時，同樣曾被塑造成玉女歌手，就像梁菁菁一樣，內心總是充滿許多不為人知的黯黑想法。梁菁菁的角色在她身上，除了一貫的嘉千式喜感，還多了一種經歲月洗鍊過的內斂和溫暖。

首次嘗試演出舞台劇的方文琳演的是優雅溫婉的熟年院長，在當紅之際為愛引退嫁做人婦，多年後眼見演藝圈老友們邁入熟齡後變得寂寞，因此在先生的金援資助下號召大家共居。本身就是女團偶像出身、唱而優則演的方文琳，其實個性非常獨立，也將院長堅毅負責的性格表現得相當出色。而劇中范瑞君則飾演養老院院長（方文琳飾）的資深粉絲，從她成名、為愛隱退、重新復出一路跟隨，擁有超強「記憶力」的她，最後甚至成為助手，協助打理這所明星養老院，兩人不離不棄的感情，側寫了「明星」與「粉絲」相隨相伴的動人情誼。

殘酷舞台大考驗 做自己的明星 找回掌聲

《明星養老院》不只是個烏托邦式的共居所在，劇中角色也得面對殘酷世界考驗，一場網紅娘娘為資深明星們開設直播課程的戲，道盡了表演方式的世代差異，卻也展現出上一代藝人的生存韌性：什麼大風大浪沒見過，才沒有這麼容易被打敗！王偉忠透露結尾將有場盛大的演出：「明星就是藝人，只要在舞台上一天，他們就要打足精神、作足準備，永遠為了更好的作品繼續努力。」其實不光是資深藝人，每個人都曾是自己心目中的大明星，都要學習在人生下半場找回榮光、重溫生命每個起伏帶來的感動與能量。《明星養老院》希望透過明星們的故事，邀大家一起「做自己的明星」！

《明星養老院》為金星文創、聯合數位文創、好位子劇團主辦，冠德玉山教育基金會主要贊助，其它贊助單位包括冠德建設股份有限公司、根基營造股份有限公司、環球購物中心股份有限公司；本次更受到中國信託文教基金會的贊助及邀請，12月5日週六晚場將成為「2020新舞臺藝術節」的系列節目之一。這齣充滿笑與淚的熟成舞台劇，將在12月4日至6日在高雄文化中心至德堂首演，並於明年啟動巡演場次，購票請洽udn售票網

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