雙12全聯推「PX Pay會員月」 限定2日福利點回饋10.6％

歲末時刻，促銷活動一波接一波，全聯宣布首度推出雙12「PX Pay會員月」活動，自12月4日至2021年1月7日祭出「PX Pay會員年終慶典」，多重優惠同步開跑，不僅扣100福利點可享「PX Pay轉轉樂機會」乙次，有機會抽中10萬福利點、台鈴智慧電動機車之外，活動期間免抽即限量送超過12家知名品牌優惠券，最高現省7,200元；活動期間使用PX Pay支付，更天天抽出5名幸運兒讓全聯幫你買單。

全聯指出，目前全聯實體卡和PX Pay會員數已達1,500萬，非現金支付占比已達50%，其中有超過一半愛用PX Pay支付，結帳方便快速還可享有專屬回饋。其中，12月12日、12月13日限定日再加碼，期間使用PX Pay儲值金支付，單日單卡累積消費每滿1,200元就送1,200點福利點，最高享10.6%回饋，線上線下同步計算。