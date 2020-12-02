快訊

失蹤80年屏東山區尋獲！命運坎坷的「武威山烏皮茶」

花35元買手搖飲中千萬！9、10月統一發票中獎清冊曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙12全聯推「PX Pay會員月」 限定2日福利點回饋10.6％

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯雙12「PX Pay會員年終慶典」首登場，週週抽智慧電動機車，限定2天加贈點。圖／全聯福利中心提供
全聯雙12「PX Pay會員年終慶典」首登場，週週抽智慧電動機車，限定2天加贈點。圖／全聯福利中心提供

歲末時刻，促銷活動一波接一波，全聯宣布首度推出雙12「PX Pay會員月」活動，自12月4日至2021年1月7日祭出「PX Pay會員年終慶典」，多重優惠同步開跑，不僅扣100福利點可享「PX Pay轉轉樂機會」乙次，有機會抽中10萬福利點、台鈴智慧電動機車之外，活動期間免抽即限量送超過12家知名品牌優惠券，最高現省7,200元；活動期間使用PX Pay支付，更天天抽出5名幸運兒讓全聯幫你買單。

全聯指出，目前全聯實體卡和PX Pay會員數已達1,500萬，非現金支付占比已達50%，其中有超過一半愛用PX Pay支付，結帳方便快速還可享有專屬回饋。其中，12月12日、12月13日限定日再加碼，期間使用PX Pay儲值金支付，單日單卡累積消費每滿1,200元就送1,200點福利點，最高享10.6%回饋，線上線下同步計算。

另外，全聯觀察到麵製品銷量年年成長，據統計2019年賣出的麵製品銷量超過1億包，年底前為了再衝刺一波買氣，自12月4日起至12月17日起同步登場「亞洲泡麵博覽會」，推出75款麵製品全聯價8折起優惠，購買生活誌指定品項，還可享第2件5折起、買1送1的好康。除了陸續引進新品牌，也限量領先上市「金博家辣椒先生老蕭泡麵-薑爆塔香」、「金博家蔥蔥回魂辣湯泡麵」，特價只要49元，全台限量各約10,000盒。

12月12日、12月13日限定日，使用PX Pay儲值金支付，累積消費每滿1,200元送1,200點福利點，單日單卡最高享10.6%回饋，線上線下同步計算。圖／全聯福利中心提供
12月12日、12月13日限定日，使用PX Pay儲值金支付，累積消費每滿1,200元送1,200點福利點，單日單卡最高享10.6%回饋，線上線下同步計算。圖／全聯福利中心提供
全聯「亞洲泡麵博覽會」12月4日至12月17日登場，推出75款麵製品全聯價8折起，購買生活誌指定品項，享第2件5折起好康。圖／全聯福利中心提供
全聯「亞洲泡麵博覽會」12月4日至12月17日登場，推出75款麵製品全聯價8折起，購買生活誌指定品項，享第2件5折起好康。圖／全聯福利中心提供

泡麵 品牌

延伸閱讀

全聯首辦雙12「PX Pay會員月」 滿1200元送1200福利點

56元買吐司、火龍果中1000萬　全聯本期統一發票開出超過38萬個獎

限時3天！全聯「黑色購物節」百件黑色商品第2件5折

量販店的麵包誰會買？網曝「2優點」推爆：打趴烘焙坊

相關新聞

鼎泰豐高居最讓新加坡人滿意的餐飲業前三名 漢堡王、星巴克也入圍

新加坡聯合早報報導，最令新加坡人滿意的餐飲業者是鼎泰豐、漢堡王和星巴克，但最能影響顧客忠誠度的因素則是食品外帶和外賣體驗...

越像骨董包越受歡迎 林志玲、侯佩岑都愛復古肩背包！

今年秋冬掀起復古包款大流行，外觀越有骨董包風情的設計越受歡迎。Giorgio Armani秋冬推出的新款La Prima...

香港首次中國音樂藝術拍賣 古琴上千萬！陳仁毅琴桌美哉

由國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）在香港舉辦的首場以音樂為題的中國藝術品拍賣「八音克諧：中國音樂藝術片羽錄」，於12月...

好萌！拉拉熊「聖誕節甜點」登場　躺在聖誕樹旁超可愛

一年一度的聖誕節即將到來，可愛感十足的「拉拉熊咖啡廳」、「拉拉熊茶屋」自即日起也陸續推出一系列的聖誕甜品與飲品，包括有巧...

雙12全聯推「PX Pay會員月」 限定2日福利點回饋10.6％

歲末時刻，促銷活動一波接一波，全聯宣布首度推出雙12「PX Pay會員月」活動，自12月4日至2021年1月7日祭出「P...

員工穿The North Face上班 大嶺酒造以極簡驚艷世界

你想像中的日本清酒酒造，是什麼模樣？不管你腦中的樣貌是什麼，相信都跟位於日本山口縣美祢市的大嶺酒造（Ohmine Shu...

開鍋抽WMF鍋具、LENE好友送小菜！老先覺週週加送千元

創立自2009年的平價連鎖小火鍋「老先覺」，自即日起推出10週年慶祝活動，民眾只要開鍋就能獲得「開鍋大吉卡」，有機會獲得...

「最新」防疫旅館！CHECK inn台北站前才開幕、就轉型

國外客進不來，都會飯店住房緊張，「最新」防疫旅館隨之登場。CHECK inn雀客旅館台北站前11月才剛開幕，12/1起就...

保養第一步是「卸妝」！香緹卡五月玫瑰潔淨霜找回光亮

保養想要有好膚質，第一步一定是卸妝，卸妝如果不乾淨，即使用再好的保養品，也沒有好效果，且市面上多數卸妝產品都有礦物油、合...

New Era百年聯名再添一樁 聯手G-SHOCK催生最潮腕表

今年是潮帽品牌New Era誕生的100周年，因此啟動了數個聯名企劃，其中之一便是找來CASIO旗下的G-SHOCK合作...

沒有更奢華！路易十三用百年光陰淬鍊香氣

擁有「干邑之王」、「瓶中世紀」美稱的路易十三（Louis XIII），作為「時間的香氣」經典代言，是慶賀人生所有重要里程...

皮卡丘行李箱、卡比獸大玩偶太萌！全家便利商店「寶可夢集點」快抓寶

寶可夢不僅是許多人童年的經典卡通之一，近年來更因為手遊大紅，讓大批男女老少都加入訓練師抓寶的行列，每次推出周邊商品也都成...

熱門新聞

雨天穿6000元新球鞋過馬路 作家劉墉自爆險被車撞死

5縣市防豪雨大雨！今晚更強冷空氣到 明後天低溫探13度

中華郵政「i郵箱」一直燒錢 使用率低挨批「爛尾樓」

爆紅「金門高坑牛肉麵」現身台灣超商，從金門紅回台灣饕客狂讚！

連吹風都會冷！強冷空氣挾雨襲台「最冷時間」曝光

限量1萬盒！日藥本舖3日獨家開賣「率性丹寧」雙鋼印醫療口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。