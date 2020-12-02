員工穿The North Face上班 大嶺酒造以極簡驚艷世界

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

你想像中的日本清酒酒造，是什麼模樣？不管你腦中的樣貌是什麼，相信都跟位於日本山口縣美祢市的大嶺酒造（Ohmine Shuzou）宛如現代美術館的極簡風貌，相去甚遠。

大嶺酒造創立於1822年，營運了一百多年之後，於二戰後暫停營業造酒；經過半世紀的休息，在2010年才由新的經營者、出生於日本山口縣的秋山剛志，重新啟動造酒工作。

過去在紐約從事設計工作的秋山剛志，讓大嶺酒造從建築開始就改頭換面，去除時間厚重的傳統歷史感，改走輕盈、極簡的現代建築風格。在瓶身設計上，也請到瑞典的設計工作室Stockholm Design Lab操刀，採用極簡的黑白為基調，一反傳統清酒標的「紙與墨筆字」的組合，改用非常簡單的「米粒」剪影，並以一到五粒米來區別純米大吟釀、純米吟釀、純米酒、無規格酒等不同酒款。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

大嶺酒造的酒款，皆以與當地農家契作的最高等級酒米「山田錦」為原料，水則是大家熟知的神水「弁天水」。酒款特色是具有白桃般的香氣，以及一股甘甜潤喉感，

除了常規酒款，大嶺酒造也不時與潮牌合作，例如2019年為了慶祝「HUMAN MADE 1928」在京都新店的開幕，大嶺酒造便參與NIGO＊Pharrell Williams「SAKE STORM COWBOY」聯名清酒計畫。早在2013年，大嶺酒造的清酒也因為在日本政府主辦的瑞士達佛斯世界經濟論壇被選用，而成為世界注目的焦點。

此外，大嶺酒造的清酒也深受米其林三星餐廳與名品發表會所喜愛，現今已在全世界6個國家銷售，台灣也有代理商引進。

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※飲酒過量，害人害己。