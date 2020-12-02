開鍋抽WMF鍋具、LENE好友送小菜！老先覺週週加送千元

創立自2009年的平價連鎖小火鍋「老先覺」，自即日起推出10週年慶祝活動，民眾只要開鍋就能獲得「開鍋大吉卡」，有機會獲得德國WMF鍋具系列組、商品券等不同禮品。另外加入LINE帳號好友，除了免費送小菜兌換券，還週週加碼抽出1,000元商品券。

主打平價鍋物的老先覺，目前在全台有126間門市，以招牌麻辣鍋、厚實龍骨鍋為人氣商品。針對冬季補身，還推出黑鑽松露鍋、曜金薑黃鍋、黑金鴛鴦鍋等口味。為慶祝10週年，即日起至12月31日期間，只要開鍋就能拿到卡片，有機會獲得德國WMF精品不沾鍋具7件組、Classic Line主廚刀＋Touch砧板組、Devil陶瓷平煎鍋＋砧板廚刀組等廚具，還有3,000／1,000／500／200元的商品兌換券、VIP貴賓卡、紀念帆布袋等多樣好禮，或是有餐點兌換券、憑點數享指定鍋物買1送1等不同優惠。

民眾加入老先覺LINE官方帳號好友，即可獲得免費小菜兌換券2張，綁定官方會員，還會週週加碼抽1,000元商品兌換券。除了一般會員外，老先覺也首度發行「VIP貴賓卡」，只要在LINE官方帳號綁定VIP貴賓卡號，週週再抽德國WMF Devil陶磁平底鍋／鍋鏟組。憑實體VIP貴賓卡，可享內用湯鍋9折、生日當月免費湯鍋2份、外帶每鍋折20元等優惠。