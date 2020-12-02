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保養第一步是「卸妝」！香緹卡五月玫瑰潔淨霜找回光亮

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香緹卡五月玫瑰潔淨霜／75ml／3,450元。圖／香緹卡提供
香緹卡五月玫瑰潔淨霜／75ml／3,450元。圖／香緹卡提供

保養想要有好膚質，第一步一定是卸妝，卸妝如果不乾淨，即使用再好的保養品，也沒有好效果，且市面上多數卸妝產品都有礦物油、合成油，可能會讓肌膚的皮脂被帶走，香緹卡新推出五月玫瑰按摩潔淨霜，針對敏弱肌膚也能使用，以純植物油為基底，使用後讓肌膚深層清潔，卻也能長效保濕，找回肌膚的光亮感。

該款潔淨霜加入五月玫瑰精華，多重植萃成分能軟化肌膚老廢角質，加上迷人的香味，使用時搭配穴位按摩，也能讓保養程序更放鬆。

五月玫瑰按摩潔淨霜中，加入天然植物精油，讓各種肌膚的人都能使用，過乾的肌膚能保濕滋養，油性肌膚的皮脂腺也能改善，特別採用的五月玫瑰，每年只在五月盛開，並用人工採收，萃取精華。

使用時，可以先取適量的潔淨霜敷於全臉，停留約2～3分鐘，再用雙手進行全臉按摩，之後使用毛巾或卸妝巾擦拭臉部，最後再用清水洗淨。即日起預購五月玫瑰按摩潔淨霜75ml、香緹卡花妍面膜乙罐，現折1,000元，再送市價700元的卸妝布三件組。

香緹卡五月玫瑰潔淨霜／75ml／3,450元。圖／香緹卡提供
香緹卡五月玫瑰潔淨霜／75ml／3,450元。圖／香緹卡提供
香緹卡五月玫瑰系列商品。圖／香緹卡提供
香緹卡五月玫瑰系列商品。圖／香緹卡提供
香緹卡五月玫瑰潔淨霜／75ml／3,450元。圖／香緹卡提供
香緹卡五月玫瑰潔淨霜／75ml／3,450元。圖／香緹卡提供

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