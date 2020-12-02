New Era百年聯名再添一樁 聯手G-SHOCK催生最潮腕表

今年是潮帽品牌New Era誕生的100周年，因此啟動了數個聯名企劃，其中之一便是找來CASIO旗下的G-SHOCK合作，創造了GM-110NE-1A腕表，許多的細節元素值得讓人玩味。

這不是New Era和G-SHOCK合作，過去推出的聯名表也同樣叫好又叫座，因此更讓潮流迷期待這次的限定款。G-SHOCK選用了金屬表殼的GM-110系列當作連結，打造了GM-110NE-1A腕表，的其黑色和金色設計靈感來自於經典59FIFTY®帽簷貼紙的配色。同時，黑色表圈與一分為二的內嵌表盤設計，也是呼應New Era招牌貼紙的風格特色，連同星星標記也巧妙出現在6點鐘位置的表盤。結合了雙品牌的精神與特色，讓人想要收藏。

這一款表的表帶外層採New Era帽款的布料，而內層搭配近似凱莉綠的色調，呼應其聯名款帽的獨特配色。圖／CASIO提供

而且這一款表的表帶外層採New Era帽款的布料，而內層搭配近似凱莉綠的色調，呼應其聯名款帽的獨特配色。表帶尾端繡上特別的旗幟標誌，連同表帶與表殼連結處則印有「1920-2020」字樣。除了布面表帶外，隨表附贈點綴金粉的黑色半透樹脂表帶，搭配金色IP處理的金屬扣環，刻印有New Era旗幟標誌，其金色背蓋，也設計成歡慶品牌創立的100周年紀念的樣式。特殊的外盒包裝盒也以貼紙的黑金配色為發想，以全封帽始創者為題出發，印有品牌口號「Originators of the True Fitted ™」字樣，代表毋忘初衷，未忘初心。

GM-110NE-1A腕表金色背蓋，也設計成歡慶品牌創立的100周年紀念的樣式。

G-SHOCK GM-110NE-1A腕表12,000元。圖／CASIO提供