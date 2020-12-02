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沒有更奢華！路易十三用百年光陰淬鍊香氣
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
擁有「干邑之王」、「瓶中世紀」美稱的路易十三（Louis XIII），作為「時間的香氣」經典代言，是慶賀人生所有重要里程碑最合適的選擇。當然更重要的是，與人生旅途中最上心的人一起分享。
面對生命中無數值得回味的時刻，無論是婚禮、老友相聚還是慶祝榮耀的場合，若能以一杯路易十三搭配頂級美食，致敬生命中一切美好，是給予自己最奢華的享受。
路易十三生命之水漫長的百年時光之旅，起始於專屬的法國橡木桶中。歷經歲月的淬煉，唯有精華方能被遴選而出，放入路易十三專屬的蒂爾肯（tierçon）橡木桶內，靜候揭幕。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
現任首席釀酒大師巴蒂斯特．盧瓦索，甄選出最優質的生命之水放入桶中，為百年之後的接班人悉心準備；不僅如此，路易十三懷抱「Think A Century Ahead」的前瞻遠見，再造全新的蒂爾肯橡木桶，為後世做好充分準備，饋贈未來。
路易十三的百年蒂爾肯橡木桶，原本是為了馬車運送干邑而特製；每次三桶，由此得名「tierçon（法語tierçon 有「三分之一」之意）」。
蒂爾肯橡木桶由法國橡木純手工打造而成，能夠深度喚醒盛放其中生命之水的芳香。其特別之處在於木桶本身的龐大和桶身木板的纖薄，使得生命之水在陳釀過程中可以進行更自由的呼吸，與外界空氣不斷交互作用。
世紀佳釀路易十三的酒瓶，最早的原型是金屬質地，1874年採用玻璃，1936年則開始使用水晶打造，其精妙的花紋和神奇的魔力一直被延續到今天，鳶尾花紋飾鐫刻進水晶瓶深處，從裡到外皆象徵皇室的氣度和品味。
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