皮卡丘行李箱、卡比獸大玩偶太萌！全家便利商店「寶可夢集點」快抓寶

寶可夢不僅是許多人童年的經典卡通之一，近年來更因為手遊大紅，讓大批男女老少都加入訓練師抓寶的行列，每次推出周邊商品也都成了粉絲渴望收服的夢幻逸品。全家便利商店鎖定寶可夢迷，即日起推出「寶可夢全店集點活動」，網羅皮卡丘、傑尼龜、卡比獸、小火龍等經典寶可夢主角，並結合出遊、居家等2大主題，包括18吋行李箱、收納組、自動傘以及特別為卡牌玩家設計的皮革製高質感收納盒等，如果點數不夠用，還可用直購價帶回家100公分卡比獸大玩偶。

看準國旅熱潮，全家便利商店寶可夢集點活動推出一系列適合國內旅遊的商品，包括18吋的「說閃就閃行李箱」，正面使用黃色皮卡丘的配色，搭配耍萌表情，背面則是俏皮的尾巴，另設有防盜密碼鎖，安全又吸睛，集800點＋1,099元可入手；「束束順利旅途3件組」可裝隨身小物、鞋子、衣物，共有紅、黑兩款，集800點＋359元可加購一款；「暖呼呼雙層帶蓋隨行杯」使用皮卡丘、伊布的療癒姿態環繞瓶身，讓喝水時也能裝可愛，集800點＋149元可隨機加購一款，成套為800點＋298元；「乾乾好自動摺疊傘」皮卡丘款將寶可夢躍上傘面外層，傑尼龜款則是設計在傘內，集800點＋449元可擁有一款；「錢滾錢零錢包」共有寶貝球、皮卡丘、卡比獸、胖丁等4款，除了可隨身收納零錢之外，還可用來收納飾品或小物，800點＋169元可隨機入手一款，成套為800點＋676元。

另外還有「撐住你遊戲墊」，攤開後可當作小朋友的遊戲地墊，還可利用外層的束繩快速將玩具打包，居家或外出攜帶都方便，集800點＋599元可入手；「我要收服你卡牌收納盒」以寶貝球造型為設計主軸，搭配皮革製成高質感外觀，使用800點＋329元或是購買任一寶可夢卡牌商品＋329元即可入手。