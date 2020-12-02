球星跨界運動產業！Stephen Curry攜手UNDER ARMOUR打造個人品牌

NBA球星Stephen Curry宣布與UNDER ARMOUR合作，推出個人品牌「CURRY BRAND」全面提供鞋款、服裝和配件等專業運動裝備。哥倫比亞雷鬼歌手J Balvin則與Jordan Brand跨界，打造Air Jordan I x J Balvin聯名鞋，斑斕色彩，讓人難忘。

金州勇士隊的當家控球後衛Stephen Curry本來只是運動品牌UNDER ARMOUR所簽約的球星之一，不過隨著他對於籃球運動的影響力日漸擴大，因此在今年終於正式宣布合作，推出個人品牌「CURRY BRAND」。還同時曝光了全新Logo設計，結合代表Stephen Curry的姓名縮寫S、C、振翅高飛的意象，以及他投進三分球的招牌慶祝手勢；整體品牌視覺以金黃色呈現，呼應了他所服務的金州勇士隊。未來的商品設計，也會從Stephen Curry的形象出發，但CURRY BRAND的部分所得收益將回饋於資源匱乏的社區，並將贊助學生球隊、提供設備。

Air Jordan I x J Balvin聯名鞋，整體採用醒目的彩虹帆布，鞋面搭配鋸齒型裝飾邊和圓形鞋側修飾。圖／Nike提供

全新的Air Jordan I x J Balvin聯名鞋，早在今年2月時的超級盃中場表演時曝光過，當時就引起了鞋迷們的關注。J Balvin打破隔閡，以音樂作為表達自我的媒介，將這雙特別的Air Jordan I鞋從他的家鄉麥德林推向全世界。在鞋款設計上，加入了強烈的「色彩」與「氛圍」，整體採用醒目的彩虹帆布，鞋面搭配鋸齒型裝飾邊和圓形鞋側修飾。J Balvin經典的笑臉圖案替代了左腳鞋舌上的 Jumpman Logo，而粉色、白色和黑色的備用鞋帶以及多款鞋後跟可替換的魔鬼氈，讓穿著者能夠根據心情隨意替換，創造出更多樣化的造型搭配。

未來的商品設計，也會從Stephen Curry的形象出發，但CURRY BRAND的部分所得收益將回饋於資源匱乏的社區。圖／UNDER ARMOUR提供

哥倫比亞雷鬼歌手J Balvin親自演繹Air Jordan I x J Balvin聯名鞋。圖／Nike提供