不怕空間不夠！「復仇者聯盟」限定版硬碟陪你暢遊PS4

雖然PS5已經上市，但相信還是有廣大的玩家們還在用PS4度過各種精彩遊戲時刻，Seagate宣布與PlayStation、Marvel及Crystal Dynamics攜手合作，推出PS4系統專用的Game Drive《漫威復仇者聯盟》限定版，輕巧外形、精緻的插畫風格，不管是收藏還是實際做為遊戲儲存方案使用都充滿樂趣。

此為市面上唯一獲得《漫威復仇者聯盟》正式授權的典藏版硬碟，搭配漫威風格獨家插圖，展現出《漫威復仇者聯盟》遊戲的獨特風格，分別有美國隊長、浩克、索爾或復仇者聯盟全員的圖案共4款。同時，此款Game Drive也強調效能與功能性，具備2TB容量、高速USB 3.0規格，能搭配PS4與PS4 Pro系統隨插即用，讓PlayStation主機能立即辨識硬碟並在數分鐘內完成安裝設定，立即提供額外的儲存空間；輕巧便攜的設計，更適合將完整系列遊戲存起來在聚會時帶去朋友家同樂。