耶誕吃什麼？ 美福牛排館推出火雞派對組外帶

耶誕節你打算吃什麼？看好耶誕歡聚的商機，美福乾式熟成牛排館推出一連串結合冬季新菜與乾式熟成牛排、乾式熟成櫻桃鴨胸等澎湃海陸佳餚的聖誕套餐；除了照顧內用的客人，美福乾式熟成牛排館也沒忽略外帶客的需求，即日起至12月31日止，持續推出4,388元的「歡樂澎湃火雞派對組」，方便你在家裡開趴。

「歡樂澎湃火雞派對組」內含以低溫爐烤長達8小時、重達約6公斤的美國進口火雞，派對組合附上同樣充滿歡慶感的威靈頓牛排，以及甜菜根紅藜麥翠綠沙拉、義式烤綜合時蔬、松露馬鈴薯泥、蜂蜜裸麥麵包、主廚特製肉汁、蔓越莓醬、手工焦糖蘋果派；今年更特別附上保溫袋，讓火雞大餐在聖誕節溫暖上桌。

在12月24日當天，美福乾式熟成牛排館也推出「平安夜聖誕套餐」，不但有主廚特製融合多道海鮮的開胃小點「醃漬黃鰭鮪、國王鮭慕斯、蟹肉烏魚、薄荷香青豆酪梨」，也有仿佛應景聖誕樹環繞彩帶的「聖誕翠綠羽衣甘藍蔓越莓沙拉」。

「平安夜聖誕套餐」的主菜部分，則針對不同歡聚人數，也提供多樣選擇。包括最經典的「美國頂級厚切55天乾式熟成丁骨牛排」（三人份，9,800元+10%），以及「美國頂級厚切55天乾式熟成帶骨肋眼牛排」（兩人份，6,880元+10%），都很適合多人分享。此外還有最受歡迎的「21天乾式熟成鴨胸襯醃漬娃娃菜及風乾番茄」（2500元+10%），與「脆皮馬頭魚襯炒皇帝豆及野蕈」鮮甜海鮮，也在聖誕餐中不缺席，餐後搭配「聖誕經典焦糖咖啡蛋糕佐香草冰淇淋」及咖啡或茶飲，讓聖誕甜蜜氛圍得以在餐後延續。