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50盎司戰斧牛排、6公斤火雞！「美福」耶誕餐重量驚人
名廚陳重光領軍、主打乾式熟成系列商品的Fresh & Aged Italian Steak House美福乾式熟成牛排館，在12月24日平安夜與耶誕節前後周末(12月19~20日、12月25~27日)推出耶誕套餐，其中以50盎司的「超大份量」最吸睛。
美福牛排館於12月24日當天推出「平安夜耶誕套餐」，菜色都帶有應景的耶誕氛圍，像是耶誕樹環繞彩帶的「聖誕翠綠羽衣甘藍蔓越莓沙拉」，主菜則針對不同歡聚人數有多樣選擇，包括經典的「美國頂級厚切55天乾式熟成丁骨牛排」9,800元+10%(3人份)、「美國頂級厚切55天乾式熟成帶骨肋眼牛排」6,880元+10%(2人份)，以及最受歡迎的「21天乾式熟成鴨胸襯醃漬娃娃菜及風乾番茄」2500元+10%等。
耶誕節前後的「耶誕周末海陸套餐」，主菜推出許多大份量套餐，最驚人的是重達50盎司「爐烤美國厚切55天乾式熟成戰斧牛排」，可6人分享，歡聚必備。
此外，自感恩節起至12月31日推出的「歡樂澎湃火雞派對組」4,388元，內含以低溫爐烤長達8小時、重達約6公斤的美國進口火雞，以及威靈頓牛排、甜菜根紅藜麥翠綠沙拉、義式烤綜合時蔬、松露馬鈴薯泥、蜂蜜裸麥麵包、主廚特製肉汁、蔓越莓醬、手工焦糖蘋果派等，今年附上保溫袋，火雞大餐可在家輕鬆上桌。
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