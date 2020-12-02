坤達唱歌、演戲和主持三棲 自認CP值超高成精品最愛

從男子團體到偶像劇男主角，現在更是人氣網路實境秀主持人，坤達的每一步都讓人驚奇，連他自己都意外，甚至說出：「我沒有想到自己能夠主持，但工作就突然都找上門來」。不過對坤達來說，家庭生活與運動，仍是眼前最重要的部分，沒有這部分，或許也沒有今日的他。

今年38歲的坤達，就外型而言，仍像是當年在男子團體時的狀態，能維持的秘訣，就在於如果沒有工作的話，他表示就會進健身房，「大概是從30歲之後，體力跟之前不太能夠相比，想要有一定的著體能和肌耐力」，加上平時有在打球，所以健身能保持跟增加運動表現，雖說不是為了要身材好，但坤達還是自招：「有時候拍戲也是需要（脫）啦！」除了運動，家庭生活也是他目前最看重的部分，但跟太太柯佳嬿都是演員，相處時間少，因此格外珍貴，還時常因工作緣故而讓約定好的事情告吹，「對我們來說，能不能一起做些什麼，就蠻隨緣的」。

坤達身穿Kent & Curwen夾克搭配天梭表Seastar 1000米蘭帶自動上鍊腕表24,100元。記者陳立凱／攝影

此外，回顧今年，因疫情影響，很多事情都起了變化，從去年正式成為網路實境秀《木曜四超玩》後，其他的主持性質工作也陸續找上門，因此讓坤達感性起來「2020年對我來說是蠻特別的，是一個要嘗試一些新鮮事物的年份」，即使他自認不是一個很會講話跟主持的人，但表現如何，相信粉絲跟網友都看在眼裡。問他最喜歡唱歌、演戲還是主持？坤達還是覺得能做好一件事比較重要，雖說《木曜四超玩》在不久後也要開演場會，要重新站上舞台，因為有快10多年的時間，沒有去接觸唱歌、跳舞，讓他只能苦笑說：「唉～只能去做了」。請他用一句話形容自己，坤達想了很久才說「應該是CP值很高吧！」無厘頭的回應，讓人菀爾，誰說他不會主持呢？

坤達以BOSS條紋西裝搭配天梭表Carson自動上鍊腕表19,400元。記者陳立凱／攝影

由於形象正面又陽光，所以受到鐘表品牌的青睞，加上坤達亦有收藏十餘只表，所以對於表款的挑選還是有自己想法。他認為預算不會擺在第一位，而會以喜歡不喜歡和感覺為主，最後才看價格。而且手邊就有三款是天梭表（TISSOT），去年推出的全黑Seastar 1000機械潛水表，「之前出外景時，還常蠻戴的，因為很好搭配」，還透露工作一個階段後就會想買表犒賞自己，因為這是讓心情變好的機會。而坤達第一次看到今年全球首發款的Seastar 1000機械潛水表時，就想說「這只表是不是很貴？」，因為玫瑰金加上藍色表面的搭配意外的好看，符合他向來喜歡低調有質感以及設計巧思的元素，「這些都是會讓我很心動的東西」。

坤達以BOSS條紋西裝搭配天梭表Carson自動上鍊腕表19,400元。記者陳立凱／攝影

坤達身穿Kent & Curwen夾克搭配天梭表Seastar 1000米蘭帶自動上鍊腕表24,100元。記者陳立凱／攝影

天梭表全球首發款Seastar 1000 World Premiere海星系列潛水表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼、陶瓷表圈，約26,700元。記者陳立凱／攝影

天梭表Seastar 1000米蘭帶自動上鍊腕表，不鏽鋼表殼搭配陶瓷表圈24,100元。圖／TISSOT提供