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放大千倍！Nespresso耶誕倒數月曆信義區打卡抽咖啡機

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
Nespresso同步公開3款暖心食譜，使用全新義遊味近節慶限量款咖啡，在家也能輕鬆享受耶誕咖啡特調。記者黃筱晴／攝影
Nespresso同步公開3款暖心食譜，使用全新義遊味近節慶限量款咖啡，在家也能輕鬆享受耶誕咖啡特調。記者黃筱晴／攝影

迎接12月，耶誕節的氛圍越來越濃烈，Nespresso選在誠品信義店1樓戶外廣場設置了一座放大千倍的咖啡倒數月曆，還真的可以打開格子看看裡面的小驚喜，即日起至2021年1月1日陪大家一起倒數耶誕節，肯定成為最有創意的打卡地標！

Nespresso今年首度在台販售耶誕倒數月曆，開賣不到2週即全數售罄，為了讓大家都能感受耶誕倒數的期待感，特別設置了超過200公分高的Nespresso咖啡倒數月曆打卡地標，在倒數小門後還藏著不同的驚喜等著被發掘，一旁堆疊著大大小小的禮物盒，亦散發出滿滿的節慶氛圍。

現場掃描QR Code，於12月31日前加入Nespresso LINE好友，還可簡單3步驟打造專屬耶誕卡片給家人摯友，送禮者及收禮者均可獲得咖啡兌換券，至全台Nespresso指定門市兌換一杯節慶限定暖心頂級咖啡。官方Facebook粉絲團也將同步舉辦抽獎活動，凡於活動貼文下方上傳與Nespresso咖啡倒數月曆打卡地標的合照，並標記2位好友，還有機會抽中萬元咖啡拉花旗艦機、限量配件等好禮。

12月31日前加入Nespresso LINE好友，即可用簡單3步驟打造專屬耶誕卡片給家人摯友並獲得咖啡兌換券，至全台Nespresso指定門市兌換節慶限定暖心頂級咖啡。記者黃筱晴／攝影
12月31日前加入Nespresso LINE好友，即可用簡單3步驟打造專屬耶誕卡片給家人摯友並獲得咖啡兌換券，至全台Nespresso指定門市兌換節慶限定暖心頂級咖啡。記者黃筱晴／攝影
Nespresso全台首座千倍放大版耶誕倒數月曆，即日起至2021年1月1日於誠品信義店1樓戶外廣場與大家一起倒數耶誕節。記者黃筱晴／攝影
Nespresso全台首座千倍放大版耶誕倒數月曆，即日起至2021年1月1日於誠品信義店1樓戶外廣場與大家一起倒數耶誕節。記者黃筱晴／攝影

咖啡 月曆 耶誕節

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