放大千倍！Nespresso耶誕倒數月曆信義區打卡抽咖啡機

迎接12月，耶誕節的氛圍越來越濃烈，Nespresso選在誠品信義店1樓戶外廣場設置了一座放大千倍的咖啡倒數月曆，還真的可以打開格子看看裡面的小驚喜，即日起至2021年1月1日陪大家一起倒數耶誕節，肯定成為最有創意的打卡地標！

Nespresso今年首度在台販售耶誕倒數月曆，開賣不到2週即全數售罄，為了讓大家都能感受耶誕倒數的期待感，特別設置了超過200公分高的Nespresso咖啡倒數月曆打卡地標，在倒數小門後還藏著不同的驚喜等著被發掘，一旁堆疊著大大小小的禮物盒，亦散發出滿滿的節慶氛圍。