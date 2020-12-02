鋪滿22顆草莓！PABLO「草莓起司塔」回歸 小塔買5送1

隨著草莓季到來，來自日本的甜品品牌「PABLO」再度推出「經典款草莓派對聖誕起司塔」，以及疊滿22顆草莓的「豪華版草莓派對聖誕起司塔」，要滿足草莓控們的心。PABLO除了推出預購9折的優惠之外，也於即日起新推出「迷你濃厚巧克力蒙布朗」季節限定新品，針對3個快閃店，也有迷你塔買5送1的優惠。

源自日本的PABLO，主打現烤半熟起司塔。其中招牌的「經典原味起司塔」，透過獨家配方與技術，呈現半熟狀的烘焙熟度，內餡則有著蓬鬆順口的口感。此次PABLO在12月推出3層內餡的「經典款草莓派對聖誕起司塔」，除了以經典原味起司塔內餡為基底外，還鋪上一層綜合莓果凍及鮮奶油卡士達，最後再放上當令草莓及藍莓，12月限時販售，每顆698元。

另外去年推出的「豪華版草莓派對聖誕起司塔」，今年也再度回歸市場。此款起司塔在塔面上堆疊起22顆飽滿的草莓，並以聖誕節元素進行點綴，視覺效果十足。自即日起至12月17日期間，限定於台北信義新光A8、台中中港新光、高雄夢時代快閃、統一時代百貨台北店門市開放預購，原價888元，預購價799元，並於12月18日至12月27日開放提貨，且同步於門市開賣。