聽新聞
test
0:00 / 0:00
鋪滿22顆草莓！PABLO「草莓起司塔」回歸 小塔買5送1
隨著草莓季到來，來自日本的甜品品牌「PABLO」再度推出「經典款草莓派對聖誕起司塔」，以及疊滿22顆草莓的「豪華版草莓派對聖誕起司塔」，要滿足草莓控們的心。PABLO除了推出預購9折的優惠之外，也於即日起新推出「迷你濃厚巧克力蒙布朗」季節限定新品，針對3個快閃店，也有迷你塔買5送1的優惠。
源自日本的PABLO，主打現烤半熟起司塔。其中招牌的「經典原味起司塔」，透過獨家配方與技術，呈現半熟狀的烘焙熟度，內餡則有著蓬鬆順口的口感。此次PABLO在12月推出3層內餡的「經典款草莓派對聖誕起司塔」，除了以經典原味起司塔內餡為基底外，還鋪上一層綜合莓果凍及鮮奶油卡士達，最後再放上當令草莓及藍莓，12月限時販售，每顆698元。
另外去年推出的「豪華版草莓派對聖誕起司塔」，今年也再度回歸市場。此款起司塔在塔面上堆疊起22顆飽滿的草莓，並以聖誕節元素進行點綴，視覺效果十足。自即日起至12月17日期間，限定於台北信義新光A8、台中中港新光、高雄夢時代快閃、統一時代百貨台北店門市開放預購，原價888元，預購價799元，並於12月18日至12月27日開放提貨，且同步於門市開賣。
另外PABLO也針對迷你塔，推出「迷你濃厚巧克力蒙布朗」新品，在經典的原味起司餡當中，放上由比利時巧克力特調而成的卡士達醬，創造出如同山峰般的造型，每顆88元。除了實體店面外，12月3日至12月6日於統一時代百貨台北店、即日起至12月6日於中壢SOGO快閃店、12月16日至12月20日於廣三SOGO塊閃電，均有推出「迷你塔任選買5送1」的優惠活動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言