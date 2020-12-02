把握機會！新竹SOGO週年慶第二波今開打 萬件商品超低優惠價

新竹SOGO週年慶於上週熱烈開打，第二波促銷期於今天登場，業者指出，除有超過萬件商品推出超低優惠價，為搭上將至的聖誕節熱潮，會推出多項聖誕限定商品，陪消費者度過暖心聖誕節。

新竹SOGO指出，聖誕限定包裝的彩妝品及保養品是許多消費者的聖誕送禮首選，今年Estée Lauder推出「夢幻市集5色唇彩聖誕限量套組」超美五色一次購齊，原價6250元，下殺4.5折特價2800元，限量30組；植村秀聯名商品「航海王X無極限最強聯名唇彩組」原價2390元，優惠價1890元，限量20組；Dior超夢幻「迪奧藍星唇膏珠寶盒金燦星夜限量版」期間限定優惠價5580元；網路討論度最高的蘭蔻「小黑瓶限時搶購組」原價6000元，優惠價2700元，限量30組；敏感肌救星Kiehl's「清爽修護保濕組」原價3280元，優惠價2520元，限量20組。

除了彩妝，冬季穿搭必備的GDG「厚底絨面靴」原價4980元，特價2480元；比利時經典品牌Kipling「經典側背包」原價2380元，二波首日限定優惠價1390元，限量30個；年輕人最愛的Daniel Wellingtong「玫瑰金蛋殼白錶盤腕錶」下殺5折，原價6490，優惠價3245元；國際知名品牌施華洛世奇推出「SPARKLONG DC項鍊」和「SPARKLONG DC手鍊」推薦價7990元。

家電部分，周年慶第二波下殺超低價，「日本製IH炊飯電子鍋6人份」原價26000元，優惠價9900元；iRobot「Roomba i7+掃地機器人」原價5萬8999元，特價3萬6500元，限量20組。奇哥「Joie Litetrax 3 時尚運動三輪推車(迷彩)」原價1萬0500元，特價6690元，限量25台。時尚女裝品牌JOAN推出「格紋連帽大口袋外套」原價7980元，特價5700元；美國經典男裝MCS「保暖背心」原價9900元，特價4900元。