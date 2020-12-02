耶誕飄茶香！TWG TEA「華麗」風 唐寧倒數禮盒超搶手

2020終於走入倒數，在這特別的一年，世界奢華茶葉品牌TWG Tea以「華麗」系列迎接耶誕，TWININGS唐寧茶則推出「倒數禮盒」與「手工音樂盒」，分享冬日美好。

TWG Tea的年度訂製耶誕茶「華麗聖誕之茶（Grand Christmas Tea）」，散發水果、花朵及香料茶韻芬芳，飲來溫暖幸福；搭配兩款耶誕限定茶香馬卡龍，分別以華麗聖誕之茶佐開心果，以及專為台灣訂製的聖誕紅茶佐焦糖海鹽。此外，耶誕限定茶香套餐同步登場，從湯品開始就感受到豐美的耶誕氣息，主餐為新加坡總部推出的「美國特級菲力牛肉與脆皮鴨肝」，還有台灣限定的「龍蝦與軟絲」兩種選擇；歐洲人在平安夜裡分享的木柴蛋糕（Log Cake），也以摩登手法上桌。

TWG Tea耶誕系列商品即起陸續上市，期間限定販售至2021年1月17日。華麗聖誕之茶售價1,320元； 耶誕馬卡龍每顆60元，另有各種禮盒包裝；耶誕茶香套餐1,650元。

英國皇室御用唐寧茶TWININGS則在耶誕首度推出全球限量的「唐寧絢麗冬遊聖誕倒數禮盒」與「唐寧璀璨英倫手工音樂盒」。「倒數禮盒」請來英國知名藝術家Allan Deas創意設計，外盒是倫敦海德公園耶誕季裡夢幻的旋轉木馬，打開禮盒，進入藝術家所創造的唐寧茶異想世界，其中包括12款TWININGS驚喜，像是充滿茶香與蜜意的薑芒綠茶狂想曲硬糖、香醇伯爵茶牛奶糖，以及異國香蘋果醬。