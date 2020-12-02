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耶誕飄茶香！TWG TEA「華麗」風 唐寧倒數禮盒超搶手

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
TWG Tea推出期間限定節慶茗茶商品與耶誕茶香套餐。圖／TWG Tea提供
TWG Tea推出期間限定節慶茗茶商品與耶誕茶香套餐。圖／TWG Tea提供

2020終於走入倒數，在這特別的一年，世界奢華茶葉品牌TWG Tea以「華麗」系列迎接耶誕，TWININGS唐寧茶則推出「倒數禮盒」與「手工音樂盒」，分享冬日美好。

TWG Tea的年度訂製耶誕茶「華麗聖誕之茶（Grand Christmas Tea）」，散發水果、花朵及香料茶韻芬芳，飲來溫暖幸福；搭配兩款耶誕限定茶香馬卡龍，分別以華麗聖誕之茶佐開心果，以及專為台灣訂製的聖誕紅茶佐焦糖海鹽。此外，耶誕限定茶香套餐同步登場，從湯品開始就感受到豐美的耶誕氣息，主餐為新加坡總部推出的「美國特級菲力牛肉與脆皮鴨肝」，還有台灣限定的「龍蝦與軟絲」兩種選擇；歐洲人在平安夜裡分享的木柴蛋糕（Log Cake），也以摩登手法上桌。

TWG Tea耶誕系列商品即起陸續上市，期間限定販售至2021年1月17日。華麗聖誕之茶售價1,320元； 耶誕馬卡龍每顆60元，另有各種禮盒包裝；耶誕茶香套餐1,650元。

英國皇室御用唐寧茶TWININGS則在耶誕首度推出全球限量的「唐寧絢麗冬遊聖誕倒數禮盒」與「唐寧璀璨英倫手工音樂盒」。「倒數禮盒」請來英國知名藝術家Allan Deas創意設計，外盒是倫敦海德公園耶誕季裡夢幻的旋轉木馬，打開禮盒，進入藝術家所創造的唐寧茶異想世界，其中包括12款TWININGS驚喜，像是充滿茶香與蜜意的薑芒綠茶狂想曲硬糖、香醇伯爵茶牛奶糖，以及異國香蘋果醬。

此次也推出獨特的時尚小物，如皇家伯爵茶氛精油擴香組、薑芒綠茶狂想曲香氛蠟燭，還有時尚藝術絲巾、唐寧鉑金藝術杯墊等。倒數禮盒特價3,280元，手工音樂盒特價3,680元，於唐寧茶官方旗艦店線上獨賣。

2020耶誕茶香套餐，即日起至2021年1月17日於TWG Tea Taipei 101沙龍販售。圖／TWG Tea提供
2020耶誕茶香套餐，即日起至2021年1月17日於TWG Tea Taipei 101沙龍販售。圖／TWG Tea提供
耶誕限定的茶香系列馬卡龍。圖／TWG Tea提供
耶誕限定的茶香系列馬卡龍。圖／TWG Tea提供
Twinings首度推出全球限量的「唐寧絢麗冬遊聖誕倒數禮盒」，內藏許多巧思與驚喜。圖／唐寧茶TWININGS提供
Twinings首度推出全球限量的「唐寧絢麗冬遊聖誕倒數禮盒」，內藏許多巧思與驚喜。圖／唐寧茶TWININGS提供

藝術家 英國

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