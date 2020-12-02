沒有全糖可點啦！清心福全響應減糖措施 最高糖度改為少糖

知名連鎖飲料業者「清心福全」近日傳出為因應政府推行的「減糖政策」，將於本月（12月）實施將最高糖量降低到少糖。對此，清心福全公司趙姓執行長也出面證實此事，不過「此次變動只有單品茶類」。

日前有不少網友發現，清心福全各家門市陸續貼出公告，「政府減糖政策，故將全糖取消，最高糖量改為少糖」。消息釋出後，讓不少網友都紛紛驚呼，「以後想喝全糖，要說少糖加微糖了」、「清心就是要喝全糖啊！」，也有人認為自「全糖市」台南起家的清心居然要減糖，還是讓不少喜愛全糖的螞蟻人非常訝異。

根據《ETtoday新聞雲》報導，趙姓執行長出面證實「減糖」措施，但他指出此次變動主要是「單品茶類的其中6種品項」，其他飲品則維持原樣，目前此項變動在各分店已經開始執行。

趙姓執行長表示，依內部資料統計發現，幾乎沒有客人會點全糖飲料，加上公司認同衛福部國健署推行的政策，因此才會做變動，統一將單品茶類的全糖選項取消，將最高甜度改為半糖。