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風靡全球的魔幻飛行玩具，Flynova Pro二代強勢登台！

聯合報 / 記者張振群／即時報導
Flynova Pro魔幻飛行球。圖／有.設計uDesign提供。
Flynova Pro魔幻飛行球。圖／有.設計uDesign提供。

紓壓玩具「指尖陀螺」去年由美國團隊Flynova發明全新版本「Flynova飛行陀螺」，靠著馬達及空氣動力原理，不但可以高速持續旋轉，還能真正飛上天，大幅提高趣味性。今年則升級成「Flynova Pro魔幻飛行球」，不僅新增魔法棒配件擴充花式玩法，也調整結構設計讓飛行球飛得更高、更快、更安全。

2019年第一代Flynova飛行陀螺，不僅創下銷售紀錄也造成一股風潮，不論大人小孩都著迷於Flynova的飛行魔力。相較於第一代的飛行陀螺，「Flynova Pro魔幻飛行球」採用球形網狀結構設計，飛行上更穩定，讓遊戲進行時拋接的動作更流暢；同時升級電機結構使電力延長一倍，可持續遊玩30分鐘不間斷。

考量遊玩安全性，球體外殼使用具彈性的聚丙烯，質地輕盈、觸感佳且更耐摔並通過歐洲CE、美國FCC等多項國際認證；且當Flynova Pro觸碰到人體或障礙物，感受到異常震動時將立即停止運轉，保護使用者安全、避免兒童受傷。還有「魔法棒」控制器，玩家可透過它來改變飛行球的顏色，並達到瞬間加速飛行的效果，帶來前所未有的魔幻體驗！

現正於美國Kickstarter募資中的Flynova Pro魔幻飛行球，累積至今已募得超過台幣2,500萬元、1萬名支持者，在台灣啟動募資專案不到半個月已逾200萬元。更多商品資訊請至嘖嘖官網（https://bit.ly/35oR0gK）查詢。

指尖陀螺

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