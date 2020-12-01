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今年必收！亞曼尼耶誕倒數月曆 絕美正貨唇萃超夯色號

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
GIORGIO ARMANI亞曼尼倒數月曆／11,500元。圖／GIORGIO ARMANI亞曼尼提供
GIORGIO ARMANI亞曼尼倒數月曆／11,500元。圖／GIORGIO ARMANI亞曼尼提供

準備迎接2021年，GIORGIO ARMANI亞曼尼也推出限量耶誕倒數月曆，以紅、金雙色搭配，展現出大器與奢華感，今年以「電影」為構想，鼓勵女性大膽做自己，並邀來凱特布蘭琪（Cate Blanchett）入鏡。

倒數月曆有24格精巧版或正貨小禮物，2款正貨奢華絲絨訂製唇萃，色號番茄色#405緋紅禮帽、#102拿鐵玫瑰，兩款唇萃帶來霸氣的一年。

其他正貨還包括決戰時尚釉黑睫毛膏、決戰時尚精準眼線液、設計師綻色眼彩露、決戰時尚恆燦眼彩凝霜，能為年底跑趴打造出最完美的妝容。還有搭配質感黑色的亞曼尼精巧隨身鏡。

喜歡香水的畫，則有Sì系列女性淡香精、男性淡香水的精巧版，再搭配3款經典唇彩奢華絲絨訂製唇萃、奢華訂製柔霧唇膏與奢華訂製琉光唇萃精巧版，另外還有黑曜岩新生奇蹟全能眼霜、絲柔眼部卸妝水等，均有精巧版可收藏，每天都是一個驚喜。

GIORGIO ARMANI亞曼尼倒數月曆，內有24件禮物。圖／GIORGIO ARMANI亞曼尼提供
GIORGIO ARMANI亞曼尼倒數月曆，內有24件禮物。圖／GIORGIO ARMANI亞曼尼提供

月曆 唇彩

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