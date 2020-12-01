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爆米花灑金箔！星球工坊新推3款「火鍋湯底爆米花」
為了迎接即將到來的聖誕節與跨年，「Magi Planet星球工坊」以冬季必吃的甜食和鍋物為概念，將巧克力結合日本食用金箔，推出「極奢金箔巧克力爆米花」；並與「這一鍋」合作，推出「秘傳老火湯、一品酸菜、御膳麻辣」等3款風味爆米花，為消費者的味蕾帶來滿滿新意。
不斷推出新奇口味的Magi Planet星球工坊，此次特別針對聖誕節推出冬季新口味。奢華感十足的「極奢金箔巧克力爆米花」，以經典原味爆米花為基底，外層淋上特製的巧克力醬，並選用來自日本岐阜縣、純度達99.9%的食用細雪金箔作為點綴，帶來視覺與味覺的多重享受。「極奢金箔巧克力爆米花」自12月4日起於門市與官網開賣，每包50公克，原價250元，優惠價199元。
另外星球工坊也與在地鍋物品牌「這一鍋」攜手，推出3種火鍋湯底口味的爆米花。「秘傳老火湯」將老火湯風味融入爆米花中，帶有醇厚滋味與胡椒香氣；「一品酸菜」則有著輕潤爽口的溫潤酸香。至於「御膳麻辣」則是使用四川大紅袍、孜然粉帶出勁麻辣味，讓爆米花也能嚐到麻辣鍋的精華風味。即日起至1月7日限時於全聯販售，每包50公克，原價99元，優惠價65元。
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