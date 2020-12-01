爆米花灑金箔！星球工坊新推3款「火鍋湯底爆米花」

為了迎接即將到來的聖誕節與跨年，「Magi Planet星球工坊」以冬季必吃的甜食和鍋物為概念，將巧克力結合日本食用金箔，推出「極奢金箔巧克力爆米花」；並與「這一鍋」合作，推出「秘傳老火湯、一品酸菜、御膳麻辣」等3款風味爆米花，為消費者的味蕾帶來滿滿新意。

不斷推出新奇口味的Magi Planet星球工坊，此次特別針對聖誕節推出冬季新口味。奢華感十足的「極奢金箔巧克力爆米花」，以經典原味爆米花為基底，外層淋上特製的巧克力醬，並選用來自日本岐阜縣、純度達99.9%的食用細雪金箔作為點綴，帶來視覺與味覺的多重享受。「極奢金箔巧克力爆米花」自12月4日起於門市與官網開賣，每包50公克，原價250元，優惠價199元。