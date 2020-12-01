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希臘公主在巴黎 塞納河畔拎LV包變身長腿妹妹
在路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的經典包款之中，以創始店所在道路命名的Capucines自有其無可撼動的地位，而今年秋冬，路易威登暫別品牌之友們的臉孔，特別以希臘公主奧林匹亞（Olympia）入鏡詮釋新款的Capucines手袋系列。
Capucines手袋的結構、輪廓，都是辨識記憶點，尤其搭扣翻蓋置於外側會露出Monogram花朵、若置於內側則露出LV字樣，以及使用嵌入皮革技法來表現LV金屬標誌，都為包款帶來識別度與精緻的細節表現；延續品牌製箱的嚴謹工藝，每一個Capucines都經歷了250道工序才打造完成，以路易威登1845年在Neuve-des-Capucines路上開設的第一家店舖命名，更構築其奢華地位。
今年24歲的奧林匹亞公主，目前居住於紐約，作為一名時尚模特兒和KOL，輕鬆自在演繹Capucines當季手袋。新款藉由珠寶裝飾表現新作，例如粉紅色迷你手袋，以珠母貝展現路易威登的logo，而祖母綠的手袋則以鮑魚彩殼裝飾；此外，絎縫填充小羊皮BB手袋既復古又典雅，以黑白雙色表現光影遊戲；全新的卡其色則是首度登場，在奧林匹亞公主的多款造型中，表現Capucines的雋永時髦。
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