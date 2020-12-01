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味蕾上的藝術大展 RAW六週年限定「新青森週」

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
青森國際藝術中心ACAC。圖／RAW提供
青森國際藝術中心ACAC。圖／RAW提供

自2019年開始擔任日本青森縣觀光推廣大使的RAW主廚江振誠，已連續四年數度造訪日本青森縣。但受到疫情影響，江振誠今年改以「線上視察」的方式，完成為期四天的「青森探索之旅」。

江振誠以「New Aomori（新青森）」的藝術探索為主題，帶大家了解青森四大美術館和周邊有趣動人的作品和景象；他再將這些畫面，轉化成一道道屬於RAW又極具青森地方特色的料理，期間限定的獨家套餐僅於2020年12月9日至13日為期五天在RAW推出。

青森縣近年成為世界各地藝術愛好者矚目焦點。本次安排視察了收藏奈良美智、成田亨、棟方志功等縣內藝術家作品的「青森縣立美術館」; 整個城市處處藝術作品，為館藏藝術品量身打造的 「十和田市現代美術館」；以明治大正時期日本酒及蘋果酒倉庫改造而成，強調傳承與創新的「弘前紅磚倉庫美術館」；以及提供全球藝術家創作園地與靈感的藝術村「青森國際藝術中心」等縣內4大美術館與其周邊的人文風土，希望以藝術的角度切入，傳達「新青森」概念。

江振誠表示：「許多人曾到青森旅遊，但從未注意過青森的藝術，是非常值得為此一遊的。因此以青森的四大美術館為中心開始擴散，每一座美術館的個性及收藏都極為不同，更有非常多戶外的藝術作品，整個青森儼然就是一座巨大的美術館。而線上旅行中，見到日本的朋友們依舊『一生懸命』地堅持在各自的崗位上，讓我更有持續推動青森觀光的動力，期望待疫情緩解後，大家務必將青森列為旅遊首選地！」

在一連四天的「線上旅行」中，青森縣出身的青森知名攝影師柿崎真子，也同行紀錄江振誠所看到的視角。精通於美術館和藝術的拍攝工作的她，透過獨特視角和拍攝風格，呈現出未曾被發掘的「New Aomori」。

柿崎小姐指出：「透過本次的旅程，感受到生活在青森人們對這片土地的愛，也認識許多從過去到現代，並傳承延續到未來的文化。因此對於能與青森共生共存，更由此產出的作品感到光榮驕傲，青森特有的文化也因此能不斷被傳承發揚下去。期許自己的作品能架起探索的橋樑，幫助大家感受到更多青森的魅力。」

三內丸山遺跡。圖／RAW提供
三內丸山遺跡。圖／RAW提供
十和田乘馬俱樂部。圖／RAW提供
十和田乘馬俱樂部。圖／RAW提供
青森縣立美術館收藏奈良美智作品。圖／RAW提供
青森縣立美術館收藏奈良美智作品。圖／RAW提供
城倉大橋。圖／RAW提供
城倉大橋。圖／RAW提供
十和田市現代美術館《Fat House》、《Fat Car》作品。圖／RAW提供
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Irodori體驗工坊。圖／RAW提供
Irodori體驗工坊。圖／RAW提供

青森 美術館 江振誠

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