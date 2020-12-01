快訊

勤指主任山區尋獲無生命跡象 國道警不捨：再2年就退休了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣蜜香紅茶能抗老！朵茉麗蔻升級「基本4點」全添加

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
朵茉麗蔻發表全新升級進化的「基本4點」。圖／朵茉麗蔻提供
朵茉麗蔻發表全新升級進化的「基本4點」。圖／朵茉麗蔻提供

受到許多女性喜愛，來自日本熊本的抗皺淨斑品牌「朵茉麗蔻」，其完整的「全效8點」保養步驟，幫助女性進行抗老保養，其中的「基本4點」，包括保濕液、美活肌精華、乳霜20與保護乳液，是女人接觸朵茉麗蔻的入門4款產品，今天朵茉麗蔻宣布「基本4點」全面進化，換上新包裝，新添加保養抗老成分，首度加入台灣在地原料「蜜香紅茶」，並將在全台5間百貨推出快閃店活動，讓更多人體驗朵茉麗蔻的「基本4點」。

進化的「基本4點」新添加野馬追、不知火菊晶華，能夠維持肌膚狀態，新升級的美活肌精華與乳霜20，也通過日本厚生勞動省「醫藥部外品」許可印在包裝上，「全效8點」則是8支保養品，都通過日本國家級的評價。

朵茉麗蔻團隊還發現產自台灣，以野放農法種植的蜜香紅茶，能對肌膚產生功效，還有生長自阿爾卑斯山上的茴芹，先刻意將成長1年的花朵摘除，以隔年的花朵為原料，萃取出茴芹精萃，都特別加入基本4點中，提升肌膚抗老能力。而保濕液與保護乳液中，也特別添加「漢方複合發酵萃取精華」，將羅漢果、杜仲與薏仁萃取出濃縮精華，讓肌膚保濕保護力加強。

熟齡肌膚通常會出現代謝老廢角質緩慢，阻礙保養成分吸收，朵茉麗蔻強調層狀構造與微膠囊技術，讓保養品能被肌膚吸收與滋潤。

基本4點是朵茉麗蔻推薦的基礎分層保養，針對肌膚構造的邏輯保養，可以先用「保濕液」釋放乾燥角質層，之後使用「美活肌精華」與「乳霜20」，加強養護，改善臉部狀況，最後「保護乳液」為肌膚提供保護。

為讓大家體驗升級進化的「基本4點」，從12月2日至2021年1月31日，在全台5間百貨陸續推出快閃活動，12月2日至12月6日在SOGO忠孝館、12月16日至20日在台中大遠百、12月30日至2021年1月3日在高雄夢時代、2021年1月13日至17日在台北統一時代百貨、1月27日至31日在新光三越A11。快閃店現場推出「基本4點進化紀念 熊本熊歡慶套組」，加贈乳霜20造型悠遊卡，詳情可洽客服專線：0800-866-866。

朵茉麗蔻升級進化的「基本4點」，加入產自台灣的蜜香紅茶。圖／朵茉麗蔻提供
朵茉麗蔻升級進化的「基本4點」，加入產自台灣的蜜香紅茶。圖／朵茉麗蔻提供
朵茉麗蔻發表全新升級進化的「基本4點」。圖／朵茉麗蔻提供
朵茉麗蔻發表全新升級進化的「基本4點」。圖／朵茉麗蔻提供
朵茉麗蔻發表全新升級進化的「基本4點」。圖／朵茉麗蔻提供
朵茉麗蔻發表全新升級進化的「基本4點」。圖／朵茉麗蔻提供
朵茉麗蔻將在全台5間百貨快閃，推出「基本4點進化紀念 熊本熊歡慶套組」，加贈造型悠遊卡。圖／朵茉麗蔻提供
朵茉麗蔻將在全台5間百貨快閃，推出「基本4點進化紀念 熊本熊歡慶套組」，加贈造型悠遊卡。圖／朵茉麗蔻提供
朵茉麗蔻的「全效8點」。圖／朵茉麗蔻提供
朵茉麗蔻的「全效8點」。圖／朵茉麗蔻提供

快閃 抗老 日本

延伸閱讀

12月壽星「三麗鷗遊樂園」免費玩！苗栗Hello Kitty親子餐廳「蛋黃哥舒芙蕾、大眼蛙燉飯」升級登場

投資人知識網 內容升級

周冬雨成史上最年輕三金大滿貫影后！素顏、穿校服仍像18歲，零毛孔美肌秘訣大公開

抗老保養品別亂擦！國外研究證實5大日常抗老TIPS，這個做對比乳霜更有效1.5倍

相關新聞

味蕾上的藝術大展 RAW六週年限定「新青森週」

自2019年開始擔任日本青森縣觀光推廣大使的RAW主廚江振誠，已連續四年數度造訪日本青森縣。但受到疫情影響，江振誠今年改...

有熊萌萌 Qeelin小熊送禮賣萌好過冬

時間進入十二月後，雖然台灣的氣候並未下雪，但月底的西方節慶，總帶給人團聚、贈禮的美好聯想。珠寶品牌Qeelin近日推出一...

限量1萬盒！日藥本舖3日獨家開賣「率性丹寧」雙鋼印醫療口罩

「秋冬防疫專案」12月1日正式啟動，進入醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等8大...

首張「台灣豬標章」在摩斯！284間門市均通過申請

美豬、美牛的議題持續發燒，連帶也再度引起民眾對於食安議題的重視。全台第一張「台灣豬證明標章」，已於12月1日正式懸掛於摩...

百齡罈17年藝時之選限定版 限量在台上市

百齡罈將紐約藝術家Scott Albrecht作品，與現任首席調酒師Sandy Hyslop 的威士忌調工藝結合，聯名推...

運動品牌新戰靴又潮又復古 日常穿搭、打球都好「型」

PUMA與NBA湖人隊前鋒Kyle Kuzma及街牌創辦人Rhugi共同打造三方聯名Clyde ALL-PRO Kuzm...

下雨也可以穿！Prada X Adidas新聯名帥氣登場

每次聯名都會吸引許多粉絲關注的Prada與Adidas，在歲末年終之時又再度推出熱騰騰的全新合作囉！這次主角一改去年與今...

用繩結搭優雅皮革 Marc Jacobs新包讓凱莉米洛愛瘋了

Marc Jacobs日前釋出2020渡假系列形象廣告，請來性感流行天后凱莉米洛（Kylie Minogue）主演，搭配...

NBA球星「詹皇」 投資獨立龍舌蘭品牌Lobos 1707

帶領洛杉磯湖人隊拿下NBA總冠軍的「詹皇」勒布朗．詹姆士（LeBron James），宣布投資頂級獨立龍舌蘭品牌Lobo...

歲末年終送禮 就用Cartier展現你的優雅時尚品味！

天氣漸漸進入冬季，歲末佳節將至，處處洋溢著溫馨感恩的氛圍，經歷過動盪的一年，到了每年一度送禮表達心意的美好時刻。來自巴黎...

藍色心型太夢幻！Wedgwood推Vera Wang聯名對杯新包裝

英國經典瓷器品牌Wedgwood，以充滿夢幻風格的藍色為主，今年七夕曾推出藍色心型禮盒，讓許多人搶著入手。在2020年底...

買1送1！首間必勝客EXPRESS店 開賣單片比薩、早餐

在台已有超過250門市的「必勝客」，即將於12月18日進駐Global Mall板橋車站，開設首間「Pizza Hut ...

熱門新聞

驚悚！豪雨致災 蘇花武塔路段冒「天坑」直通太平洋

北北基宜花豪大雨特報 本周最冷時間曝光

台北101明年加價101元可登101樓 12月起限時一個月免費

「雨都」換人做 蘇澳11月降雨27天 民眾哀怨：別再下了

小四生被告白回信「一段話」婉拒 網大讚：這情商太高

第1間離島門市！韓國「NeNe炸雞」12月13日插旗金門

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。