台灣蜜香紅茶能抗老！朵茉麗蔻升級「基本4點」全添加

受到許多女性喜愛，來自日本熊本的抗皺淨斑品牌「朵茉麗蔻」，其完整的「全效8點」保養步驟，幫助女性進行抗老保養，其中的「基本4點」，包括保濕液、美活肌精華、乳霜20與保護乳液，是女人接觸朵茉麗蔻的入門4款產品，今天朵茉麗蔻宣布「基本4點」全面進化，換上新包裝，新添加保養抗老成分，首度加入台灣在地原料「蜜香紅茶」，並將在全台5間百貨推出快閃店活動，讓更多人體驗朵茉麗蔻的「基本4點」。

進化的「基本4點」新添加野馬追、不知火菊晶華，能夠維持肌膚狀態，新升級的美活肌精華與乳霜20，也通過日本厚生勞動省「醫藥部外品」許可印在包裝上，「全效8點」則是8支保養品，都通過日本國家級的評價。

朵茉麗蔻團隊還發現產自台灣，以野放農法種植的蜜香紅茶，能對肌膚產生功效，還有生長自阿爾卑斯山上的茴芹，先刻意將成長1年的花朵摘除，以隔年的花朵為原料，萃取出茴芹精萃，都特別加入基本4點中，提升肌膚抗老能力。而保濕液與保護乳液中，也特別添加「漢方複合發酵萃取精華」，將羅漢果、杜仲與薏仁萃取出濃縮精華，讓肌膚保濕保護力加強。

熟齡肌膚通常會出現代謝老廢角質緩慢，阻礙保養成分吸收，朵茉麗蔻強調層狀構造與微膠囊技術，讓保養品能被肌膚吸收與滋潤。

基本4點是朵茉麗蔻推薦的基礎分層保養，針對肌膚構造的邏輯保養，可以先用「保濕液」釋放乾燥角質層，之後使用「美活肌精華」與「乳霜20」，加強養護，改善臉部狀況，最後「保護乳液」為肌膚提供保護。