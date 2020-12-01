有熊萌萌 Qeelin小熊送禮賣萌好過冬

時間進入十二月後，雖然台灣的氣候並未下雪，但月底的西方節慶，總帶給人團聚、贈禮的美好聯想。珠寶品牌Qeelin近日推出一系列以小熊為靈感的「BoBo」系列設計珠寶。讓「戴」上毛帽的小熊全身鑲嵌上閃亮寶石，變身冬日最萌的隨身造形風格幸運物。

全新、限量版的「Guimi Bo Bo」小熊戴上了柔軟、帶有垂墜感的毛帽，毛帽兩側更垂下了可擺動的紅瑪瑙絨球，動感而討喜。Guimi是由羅馬拼音「閨蜜」的諧音而來，象徵女性最親密的摯友，分享心情、同時也分享最獨特的個人時光。其中Guimi Bo Bo 18K 白金、鑽石及紅寶石吊墜，將採限量發行、全世界僅28件，訂價約75萬3,500元。

同系列更有Petite Je T'aime、Petite Classic的18K白金鑲鑽項鍊與耳環，透過黑白鑽石的鑲嵌，展現黑白小熊的討喜印象；而十二月底的耶誕時分，「綠」色也和紅色撞出節慶花火，像是Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽翡翠小型戒指，將葫蘆造型的翡翠鑲嵌入18K玫瑰金戒指上，金綠輝映，另有紅瑪瑙的版本，組合成最貴氣、也最具耶誕氣息的色彩聯想。