限量1萬盒！日藥本舖3日獨家開賣「率性丹寧」雙鋼印醫療口罩

「秋冬防疫專案」12月1日正式啟動，進入醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等8大類場所都應依規定配戴口罩，日藥本舖宣布將於12月3日獨家開賣限量1萬盒的普惠醫工「率性丹寧」雙鋼印醫療口罩，大玩日系風格，50片盒裝定價379元並可享會員折扣（黃金會員95折、尊榮會員9折），口罩開箱還有機會隨盒抽中iPhone 12。

日藥本舖表示，本次推出的普惠醫工「率性丹寧」醫療口罩採用特殊刷色技術，沉穩的深藍色不挑穿搭，讓口罩也能戴出日系時尚的低調率性；口罩開箱還有機會隨盒抽中iPhone 12，全台共將送出5支，中獎憑證混盒隨機販售，幸運中獎者可憑中獎憑證及日藥本舖購買發票直接至日藥本舖全台門市進行兌換。