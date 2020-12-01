指定學校icash2.0學生證 12月可於7-11免費兌換麥香綠茶2瓶

麥香除了致力在畢業季和年輕學子創造熱血難忘的回憶，今年歲末也持續挺青春，即日起至12月31日麥香與愛金卡公司合作，持指定學校icash2.0學生證、學生卡可至7-ELEVEN門市免費兌換2瓶麥香綠茶300ml，每卡限兌換2瓶，Kitty&Daniel icash2.0學生卡也同享優惠。

具有icash2.0功能的學生證可搭車、購物、累積OPEN POINT點數，更有不定期的免費兌換商品活動，icash2.0卡還能客製化圖面，不論是張貼個人照或學校畢業紀念卡都可製作，嘉義縣民雄鄉大吉國中就將校犬「黑白」製作成icash2.0卡，深受師生喜愛。

即日起至12月31日可至7-ELEVEN門市免費兌換2瓶麥香綠茶300ml的指定學校icash2.0學生證、學生卡包括南臺科技大學學生證、國立臺南藝術大學學生證、蘭陽技術學院學生證、國立華僑高級中等學校學生證、智光高級商工職業學校學生證、日新高級工商職業學校學生證、嘉義縣立大吉國民中學學生卡、吳鳳科技大學學生卡、臺中市立臺中第一高級中等學校2019年畢業生紀念卡、國立虎尾高級中學2019年畢業生紀念卡、Kitty&Daniel icash2.0學生卡等。

持有上述指定學校icash2.0學生證、學生卡或Kitty&Daniel icash2.0學生卡的學生至7-ELEVEN門市，只要拿取免費兌領的商品至櫃檯，告知店員為「指定學校學生證icash2.0兌換活動」免費兌領，並將卡片放置icash卡機上讀卡即可完成。