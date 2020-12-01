快訊

不修了！造價360億軍艦失火 美國決定銷毀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首張「台灣豬標章」在摩斯！284間門市均通過申請

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
摩斯漢堡店內提供約20種豬肉製品，均是使用台灣豬。記者陳睿中/攝影
摩斯漢堡店內提供約20種豬肉製品，均是使用台灣豬。記者陳睿中/攝影

美豬、美牛的議題持續發燒，連帶也再度引起民眾對於食安議題的重視。全台第一張「台灣豬證明標章」，已於12月1日正式懸掛於摩斯漢堡新生店，代表店內所有豬肉產品均是使用台灣豬。摩斯漢堡也表示，全台284間門市均已全部通過審核，將於即日起陸續掛上台灣豬標章。

為了方便消費者辨識食材來源，政府規劃「台灣豬證明標章」，標章共計有4種樣式，分別是直徑10公分、20公分、30公分的圓形標章，以及文字加圓形標章的樣式，業者可自由選擇。根據中央畜產會資料，自11月1日開放使用國產豬肉的業者申請以來，目前包括摩斯漢堡、鼎泰豐、四海遊龍、添好運等業者皆有申請，預計至今年底申請案可達1.5萬件。民眾也可透過台灣豬證明標章GIS圖台，搜尋鄰近的餐飲店家。

東元集團旗下、即將登台30年的摩斯漢堡，此次於全台首間創始店（新生店）掛牌全台第一家台灣豬肉標章。摩斯漢堡指出，目前店內供應有約20種的豬肉品項，一直都是使用台灣豬肉。包括有薑燒珍珠堡、藜麥豚燒總匯沙拉、豚汁蔬菜湯等品項，12月2日將新推出的日式胡麻豬排福堡、元氣厚培根福堡亦也是選用台灣豬，民眾均可安心品嚐。

摩斯漢堡新生店獲得全台首張台灣豬認證標章。記者陳睿中/攝影
摩斯漢堡新生店獲得全台首張台灣豬認證標章。記者陳睿中/攝影
摩斯漢堡新生店在12月1日正式掛上首張台灣豬認證標章。記者陳睿中/攝影
摩斯漢堡新生店在12月1日正式掛上首張台灣豬認證標章。記者陳睿中/攝影

摩斯漢堡 美豬 食安

延伸閱讀

影／萊豬進口做好源頭把關 陳吉仲：把危機變成轉機

放寬萊豬進口 蘇貞昌：減少台美貿易障礙

台南市議會三讀通過萊豬零檢出 最高可罰10萬元

對抗萊豬 彰化縣養豬團體將自創品牌再作區隔

相關新聞

首張「台灣豬標章」在摩斯！284間門市均通過申請

美豬、美牛的議題持續發燒，連帶也再度引起民眾對於食安議題的重視。全台第一張「台灣豬證明標章」，已於12月1日正式懸掛於摩...

百齡罈17年藝時之選限定版 限量在台上市

百齡罈將紐約藝術家Scott Albrecht作品，與現任首席調酒師Sandy Hyslop 的威士忌調工藝結合，聯名推...

運動品牌新戰靴又潮又復古 日常穿搭、打球都好「型」

PUMA與NBA湖人隊前鋒Kyle Kuzma及街牌創辦人Rhugi共同打造三方聯名Clyde ALL-PRO Kuzm...

下雨也可以穿！Prada X Adidas新聯名帥氣登場

每次聯名都會吸引許多粉絲關注的Prada與Adidas，在歲末年終之時又再度推出熱騰騰的全新合作囉！這次主角一改去年與今...

用繩結搭優雅皮革 Marc Jacobs新包讓凱莉米洛愛瘋了

Marc Jacobs日前釋出2020渡假系列形象廣告，請來性感流行天后凱莉米洛（Kylie Minogue）主演，搭配...

NBA球星「詹皇」 投資獨立龍舌蘭品牌Lobos 1707

帶領洛杉磯湖人隊拿下NBA總冠軍的「詹皇」勒布朗．詹姆士（LeBron James），宣布投資頂級獨立龍舌蘭品牌Lobo...

歲末年終送禮 就用Cartier展現你的優雅時尚品味！

天氣漸漸進入冬季，歲末佳節將至，處處洋溢著溫馨感恩的氛圍，經歷過動盪的一年，到了每年一度送禮表達心意的美好時刻。來自巴黎...

藍色心型太夢幻！Wedgwood推Vera Wang聯名對杯新包裝

英國經典瓷器品牌Wedgwood，以充滿夢幻風格的藍色為主，今年七夕曾推出藍色心型禮盒，讓許多人搶著入手。在2020年底...

買1送1！首間必勝客EXPRESS店 開賣單片比薩、早餐

在台已有超過250門市的「必勝客」，即將於12月18日進駐Global Mall板橋車站，開設首間「Pizza Hut ...

周冬雨「小黃鴨變金雞」閃亮BURBERRY戰袍奪金雞獎影后

日前周冬雨出席大陸金雞獎的頒獎典禮，她憑藉電影「少年的你」勇奪最佳女主角獎，身穿一襲BURBERRY訂製服超級閃亮，致詞...

到故宮cosplay！首開「古裝宮廷派對」 持卡免費入場

國立故宮博物院「愛臺灣博物館卡」歡慶發行1周年，將於12月19日夜間限定推出「穿越古今，故宮之夜」古裝宮廷派對，一般民眾...

海上飛船「麗娜輪」安平-澎湖今開賣 澎湖人享七折優惠

被譽為世上最快的海上飛船「麗娜輪」春節往返台南安平至澎湖航次今天正式開賣；春節期間，為了方便旅客，共推2月10日、12日...

熱門新聞

明起八大場所強制戴口罩 北市：亂丟口罩最重罰6000元

真的有高雄發票先生 5,281張小額發票中30張

驚悚！豪雨致災 蘇花武塔路段冒「天坑」直通太平洋

北北基宜花豪大雨特報 本周最冷時間曝光

台北101明年加價101元可登101樓 12月起限時一個月免費

第1間離島門市！韓國「NeNe炸雞」12月13日插旗金門

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。