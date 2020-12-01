首張「台灣豬標章」在摩斯！284間門市均通過申請

美豬、美牛的議題持續發燒，連帶也再度引起民眾對於食安議題的重視。全台第一張「台灣豬證明標章」，已於12月1日正式懸掛於摩斯漢堡新生店，代表店內所有豬肉產品均是使用台灣豬。摩斯漢堡也表示，全台284間門市均已全部通過審核，將於即日起陸續掛上台灣豬標章。

為了方便消費者辨識食材來源，政府規劃「台灣豬證明標章」，標章共計有4種樣式，分別是直徑10公分、20公分、30公分的圓形標章，以及文字加圓形標章的樣式，業者可自由選擇。根據中央畜產會資料，自11月1日開放使用國產豬肉的業者申請以來，目前包括摩斯漢堡、鼎泰豐、四海遊龍、添好運等業者皆有申請，預計至今年底申請案可達1.5萬件。民眾也可透過台灣豬證明標章GIS圖台，搜尋鄰近的餐飲店家。

東元集團旗下、即將登台30年的摩斯漢堡，此次於全台首間創始店（新生店）掛牌全台第一家台灣豬肉標章。摩斯漢堡指出，目前店內供應有約20種的豬肉品項，一直都是使用台灣豬肉。包括有薑燒珍珠堡、藜麥豚燒總匯沙拉、豚汁蔬菜湯等品項，12月2日將新推出的日式胡麻豬排福堡、元氣厚培根福堡亦也是選用台灣豬，民眾均可安心品嚐。