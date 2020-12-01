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網購「雙12」衝一波！Yahoo奇摩購物中心狂降1折起 蝦皮購物推Tesla電動車競標

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩購物中心即日起至12月8日推出「1212超級趴」暖身慶，狂灑破億折價券，全站百萬商品直降1折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心即日起至12月8日推出「1212超級趴」暖身慶，狂灑破億折價券，全站百萬商品直降1折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

電商年末最後一波促銷大檔雙12即將登場，各家網購平台祭出超狂優惠，Yahoo奇摩購物中心即日起至12月8日推出「1212超級趴」暖身慶活動，狂灑破億折價券，全站百萬商品直降1折起；「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」攜手六角國際、Cold Stone等數十位國際級跨界夥伴，包辦吃喝玩樂各式需求，即日起至12月12日於蝦皮購物下單，即可獲得價值破220萬元的特斯拉Tesla Model 3 Performance競標資格，12元起標，得標者更可獲得蝦皮購物贊助的20萬元購車金。

Yahoo奇摩購物中心即日起至12月8日推出「1212超級趴」暖身慶活動，集結精品、家電、美妝、保健等7大品類輪番上陣祭優惠，單日消費滿3,000元送300購物金、累積無上限；刷Yahoo聯名卡享筆筆6%回饋無上限（指定品牌加碼最高回饋15％），消費累積滿12,000元再送1,200刷卡金，相當於刷Yahoo聯名卡最高享25％回饋；無卡分期單筆滿25,000元送2,500超贈點，選購24h快速到貨商品滿萬元送千元購物金。

Yahoo奇摩超級商城即日起至12月6日主打品牌周，匯聚Gap、小三美日、白蘭氏、Miu Star、無名小物等品牌店家推出全館5折起、消費滿千元現折120元、超贈點5倍送、折價券及折扣碼限領現折等優惠。

今年「蝦皮11.11最強購物節」首創豪宅競標活動掀起熱烈討論，競標當日有高達50萬人次參與出價，看好用戶熱衷競標活動，「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」再推特斯拉頂級車款Tesla Model 3 Performance競標活動，12月12日前於蝦皮購物下單，就可獲得12月12日當天特斯拉Model 3競標資格，12元起標、出價最高者得標，確認購車後蝦皮購物再加碼贊助20萬元購車金。

「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」同步祭出多項人氣商品限時限量下殺1.2折起，包括New Balance 574中性淺灰復古鞋

12月2日凌晨0點限量下殺1.2折特價342元；原價11,400元的Apple Watch SE LTE將於12月3日凌晨0點推出限量1.2折活動價1,368元；Marshall藍牙耳罩式耳機12月3日中午12點限量下殺1.2折特價959元；HITACHI日立8L除濕機12月3日下午6點限量1.2折特價1,188元。

momo購物網即日起至12月9日推出「1212夢想盛典」暖身慶，特別規畫4大年終圓夢助攻計畫，於暖身慶期間單日消費累積滿1,212元，並任選登記「我想加薪」、「永遠18歲」、「當個貴婦」、「我要脫單」等4項圓夢計畫之一，即可抽萬元紅利金、SK-II寵愛年輕保養組、奧司卡新一代電波拉皮課程、宜蘭威斯汀豪華雙人住宿1晚、寒舍艾美酒店下午茶1年份、樂福里聯誼活動24場等豪禮。momo購物網「1212夢想盛典」暖身慶每天輪番強打「品類日」，推薦好物下殺3折起。

台灣樂天市場「雙12購物節」即日起至12月14日上午9點59分開跑，限時限量的年度整點特賣最低下殺1折起，另有優惠券大放送、每日最高可折1,590元，活動期間消費滿額還可抽PS5。

松果購物「雙12盛典」即日起至12月9日暖身慶期間精選超過400項生活日用品、居家收納、3C家電等下殺1.8折起，加碼千萬優惠券天天送。12月11日至12月13日推出「雙12剁手狂歡日」，活動期間再放送8.4折優惠券；12月12日當天凌晨0點、上午9點至晚上11點每一整點推出話題商品下殺2.1折起，包括中午12點祭出雅詩蘭黛小棕瓶50ml限時限量特價1,212元、晚上8點SK-II青春露160ml限時限量4折特價1,999元、晚上9點Apple HomePod mini限時限量特價1,999元、晚上10點AirPods pro限時限量下殺7折、晚上11點iPhone 12 mini 128GB限時限量特價19,999元。

法蘭絨 X 羊羔絨暖被，原價3,960元、台灣樂天市場12月3日下午5點限時限量下殺1.6折特價649元。圖／樂天市場提供
法蘭絨 X 羊羔絨暖被，原價3,960元、台灣樂天市場12月3日下午5點限時限量下殺1.6折特價649元。圖／樂天市場提供
「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」開跑，原價11,400元的Apple Watch SE LTE將於12月3日凌晨0點推出限量1.2折活動價1,368元。圖／蝦皮購物提供
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5thSTREET毛呢鋪棉長袖外套，原價3,980元、台灣樂天市場12月12日晚上9點限時限量下殺1.1折特價422元。圖／樂天市場提供
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momo購物網即日起至12月9日推出「1212夢想盛典」暖身慶，特別規畫4大年終圓夢助攻計畫。圖／momo購物網提供
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「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」祭出Tesla特斯拉電動車12元起標，12月12日前於蝦皮購物下單，就可獲得12月12日當天特斯拉Model 3競標資格。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」祭出Tesla特斯拉電動車12元起標，12月12日前於蝦皮購物下單，就可獲得12月12日當天特斯拉Model 3競標資格。圖／蝦皮購物提供
松果購物12月12日晚上11點推出iPhone 12 mini 128GB限時限量特價19,999元。圖／松果購物提供
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BURBERRY Vintage格紋棉質相機包，原價33,900元、Yahoo奇摩購物中心即日起至12月31日下殺5.5折特價18,500元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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LG A9K-ULTRA3無線濕拖吸塵器，原價32,900元、Yahoo奇摩購物中心即日起至12月31日特價30,900元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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