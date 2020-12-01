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法式美甲也好戴？德國製表Mortiz Grossmann太貼心！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Mortiz Grossmann Tefnut「睡美人」腕表，巧妙融合星星、月亮、太陽的意念於表款設計。可旋轉六點鐘方向的表帶、輕鬆上鍊，讓女性即便剛完成法式美甲也能輕鬆配戴。圖／Mortiz Grossmann提供
Mortiz Grossmann Tefnut「睡美人」腕表，巧妙融合星星、月亮、太陽的意念於表款設計。可旋轉六點鐘方向的表帶、輕鬆上鍊，讓女性即便剛完成法式美甲也能輕鬆配戴。圖／Mortiz Grossmann提供

女孩們戴手表，造型、美感永遠放前面，如果一旦完成法式美甲，轉動手表可會大費周章。但是德國來的獨立製表Mortiz Grossmann太聰明，發展出可以從表帶上鏈的特殊系統，轉動六圈就能幫手表上滿動能，讓愛美也可以和工藝兩相兼得。

出自德國格拉蘇蒂的Mortiz Grossmann，創立品牌的同名製表師又有「格拉蘇蒂四君子」之稱。本次從德國原廠親抵台灣的一只18世紀黃金獵人懷表，展現了Mortiz Grossmann包含Jürgens表殼樣式、16齒擒縱輪等工藝特徵，今日記者會上更帶來Hamatic Vintage撞陀腕表

Benu Heritage Skylife陀飛輪腕表，更有一只特殊上鏈系統的Tefnut Classic Twist翻轉腕表。

特殊設計、不對稱而婀娜的Tefnut Classic Twist翻轉腕表，靈感源自總裁Christine一位好友的靈感，特殊的上鍊系統位於六點鐘方向並與表帶相連，只要輕輕轉動表帶約六圈，便能為腕表上鍊達48小時，特殊機制並獲2017年Eve’s Watch Award最佳發明獎。

同時另一枚今日的重頭戲：Benu Heritage Skylife陀飛輪腕表，原本源自瑞士私人飛機擁有者的客訂需求，少見的藍色實心銀表面帶來翱翔天際的快意聯想，預計2021年起將開放全球收藏家選購。由於陀飛輪框架安置了中間輪，讓陀飛輪旋轉周期由一分鐘延長為三分鐘，同時四點鐘並具備停秒裝置，可更為精確的調整時間。

Mortiz Grossmann Tefnut Twist腕表，可旋轉六點鐘方向的表帶、輕鬆上鍊，讓女性即便剛完成法式美甲也能輕鬆配戴。圖／Mortiz Grossmann提供
Mortiz Grossmann Tefnut Twist腕表，可旋轉六點鐘方向的表帶、輕鬆上鍊，讓女性即便剛完成法式美甲也能輕鬆配戴。圖／Mortiz Grossmann提供
Benu Heritage Skylife陀飛輪腕表，原本源自瑞士私人飛機擁有者的客訂需求，預計2021年起將開放全球收藏家選購。圖／Mortiz Grossmann提供
Benu Heritage Skylife陀飛輪腕表，原本源自瑞士私人飛機擁有者的客訂需求，預計2021年起將開放全球收藏家選購。圖／Mortiz Grossmann提供
從德國原廠親底台灣的一只18世紀黃金獵人懷表，展現了Mortiz Grossmann包含Jürgens表殼樣式、16齒擒縱輪等工藝特徵。記者釋俊哲／攝影
從德國原廠親底台灣的一只18世紀黃金獵人懷表，展現了Mortiz Grossmann包含Jürgens表殼樣式、16齒擒縱輪等工藝特徵。記者釋俊哲／攝影
18世紀製造的黃金獵人懷表，帶來懷舊的德式美學典範。圖／Mortiz Grossmann提供
18世紀製造的黃金獵人懷表，帶來懷舊的德式美學典範。圖／Mortiz Grossmann提供

腕表 德國

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