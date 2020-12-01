貓咪在家中幸福感爆棚的秘密武器

在台灣，許多人已將寵物視為家庭成員，寵物對飼主的重要性已不可同日而語。然而，大部分的居住環境在設計時並未將貓狗的需求考慮進去。因此，Hug創意設計團隊歷時一年多研發「抱抱貓跳台」，根據飼主與貓咪天性需求設計，首次募資就獲得貓跳台界最高募資金額的殊榮。

Hug團隊透過問卷發現飼主常見困擾為，貓咪常跳到「不應該去的地方」，例如冰箱、衣櫃上方。因此，抱抱貓跳台特地選用加厚2mm的鋼材打造頂天立地柱，達到無須破壞裝潢即可承載20隻貓咪的高耐重量。而頂天立地式的設計也彌補一般落地式貓跳台高度不足的問題，從150公分至320公分的垂直空間皆適用，不僅提供貓咪最愛的監視器角度，讓愛貓在家中以高視角觀察一切動靜，滿足好奇心與安全感。

此外，獨創跳板快扣設計，能讓飼主無須拆下整根貓柱即可根據家中貓咪喜好或跳躍能力，隨時調整最適高度及角度。跳板也做雙面設計，一面是跳板，另一面則是以光滑圓角設計成貓窩，搭配Hug的記憶棉貓窩墊有助於緩衝貓咪跳躍時衝力，給貓咪關節多一層保護。知名獸醫也建議，定期替貓咪變換水、碗、貓窩或玩具的位子，使環境豐富化，能有效提升貓咪的幸福感。

最令網友們耳目一新的就是其高度延展的特性，消費者可根據家中空間評估，可選擇加購天空步道延展成ㄇ字型或L型的打造貓咪專屬路線。天空步道選用紐西蘭松木製成，長度可做兩段式調整，適合家中不同大小的空間。耐重程度也是毛爸媽最重視的，利用實木的彈性及三段式結構設計，加強乘載安全。經過實測，木製走道可以耐重超過50公斤。