亞洲秋拍 百達翡麗再創紀錄 網路投標持續增長
香港秋拍近日持續進行，鐘表專場紛紛傳出佳績。佳士得（Christie’s）於11月28日舉行的「紅寶石系列及亞洲重要私人收藏（第五部份）」拍賣，百達翡麗型號 3448、5103、1518、5063、2526 及 6104等表款均寫下拍賣紀錄，27%拍品以逾高估價成交。富藝斯鐘表部門（Phillips in Association with Bacs & Russo）於11月29日舉行的「名表薈萃─香港XI」也以高出拍前低估價83%的總成交額圓滿收槌，並且取得高達99%計價成交率及98%項目成交率的好成績。
佳士得本季最高價拍品為一枚1966年製的型號3448腕表，18K白金自動上鍊萬年曆配月相顯示，品相極佳，以925萬港元成交，創下該型號世界拍賣紀錄。而由一系列8枚1943年至2015年之間生產的百達翡麗紅寶石時計腕表組成的「紅寶石系列」，當中1945年製的18K金型號1518萬年曆，因配有家族傳人Charles Stern所訂製獨一無二紅寶石刻度及三分鐘通電話提示刻度表盤，極具歷史價值，以865萬港元成交，為整系列之首並刷新同型號拍賣紀錄。8枚獨立製表師品牌F.P. Journe腕表也全部成交。專場總成交額共逾1.4億港元（145,341,250港元）好成績。
翌日登場的富藝斯「名表薈萃─香港XI」，本次拍賣亦由百達翡麗領銜，多只經典型號皆以高價成交，型號5104腕表為全場最高成交價拍品，以低估價兩倍的453萬餘港元成交。而一組由日本收藏家保存40年之久、極具歷史意義的骨董沛納海珍藏共也以530萬港元的成交總額，超越拍前估價4倍。除了拍賣成績，富藝斯也積極發展線上潛在客戶，拍賣以全新多鏡頭直播，線上競標者高達1,350位，較上一季增長12%，是歷年最多；共94%的拍品獲得線上出價，50%的拍品由線上競標者得標。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言