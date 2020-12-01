亞洲秋拍 百達翡麗再創紀錄 網路投標持續增長

香港秋拍近日持續進行，鐘表專場紛紛傳出佳績。佳士得（Christie’s）於11月28日舉行的「紅寶石系列及亞洲重要私人收藏（第五部份）」拍賣，百達翡麗型號 3448、5103、1518、5063、2526 及 6104等表款均寫下拍賣紀錄，27%拍品以逾高估價成交。富藝斯鐘表部門（Phillips in Association with Bacs & Russo）於11月29日舉行的「名表薈萃─香港XI」也以高出拍前低估價83%的總成交額圓滿收槌，並且取得高達99%計價成交率及98%項目成交率的好成績。

佳士得本季最高價拍品為一枚1966年製的型號3448腕表，18K白金自動上鍊萬年曆配月相顯示，品相極佳，以925萬港元成交，創下該型號世界拍賣紀錄。而由一系列8枚1943年至2015年之間生產的百達翡麗紅寶石時計腕表組成的「紅寶石系列」，當中1945年製的18K金型號1518萬年曆，因配有家族傳人Charles Stern所訂製獨一無二紅寶石刻度及三分鐘通電話提示刻度表盤，極具歷史價值，以865萬港元成交，為整系列之首並刷新同型號拍賣紀錄。8枚獨立製表師品牌F.P. Journe腕表也全部成交。專場總成交額共逾1.4億港元（145,341,250港元）好成績。