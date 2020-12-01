快訊

驚悚！豪雨致災 蘇花武塔路段冒「天坑」直通太平洋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞洲秋拍 百達翡麗再創紀錄 網路投標持續增長

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
佳士得「紅寶石系列及亞洲重要私人收藏（第五部份）」百達翡麗型號5103鉑金三問萬年曆鏤空腕表配逆返日曆、月相及閏年顯示， 以889萬港元創下該型號世界拍賣紀錄。圖／佳士得提供
佳士得「紅寶石系列及亞洲重要私人收藏（第五部份）」百達翡麗型號5103鉑金三問萬年曆鏤空腕表配逆返日曆、月相及閏年顯示， 以889萬港元創下該型號世界拍賣紀錄。圖／佳士得提供

香港秋拍近日持續進行，鐘表專場紛紛傳出佳績。佳士得（Christie’s）於11月28日舉行的「紅寶石系列及亞洲重要私人收藏（第五部份）」拍賣，百達翡麗型號 3448、5103、1518、5063、2526 及 6104等表款均寫下拍賣紀錄，27%拍品以逾高估價成交。富藝斯鐘表部門（Phillips in Association with Bacs & Russo）於11月29日舉行的「名表薈萃─香港XI」也以高出拍前低估價83%的總成交額圓滿收槌，並且取得高達99%計價成交率及98%項目成交率的好成績。

佳士得本季最高價拍品為一枚1966年製的型號3448腕表，18K白金自動上鍊萬年曆配月相顯示，品相極佳，以925萬港元成交，創下該型號世界拍賣紀錄。而由一系列8枚1943年至2015年之間生產的百達翡麗紅寶石時計腕表組成的「紅寶石系列」，當中1945年製的18K金型號1518萬年曆，因配有家族傳人Charles Stern所訂製獨一無二紅寶石刻度及三分鐘通電話提示刻度表盤，極具歷史價值，以865萬港元成交，為整系列之首並刷新同型號拍賣紀錄。8枚獨立製表師品牌F.P. Journe腕表也全部成交。專場總成交額共逾1.4億港元（145,341,250港元）好成績。

翌日登場的富藝斯「名表薈萃─香港XI」，本次拍賣亦由百達翡麗領銜，多只經典型號皆以高價成交，型號5104腕表為全場最高成交價拍品，以低估價兩倍的453萬餘港元成交。而一組由日本收藏家保存40年之久、極具歷史意義的骨董沛納海珍藏共也以530萬港元的成交總額，超越拍前估價4倍。除了拍賣成績，富藝斯也積極發展線上潛在客戶，拍賣以全新多鏡頭直播，線上競標者高達1,350位，較上一季增長12%，是歷年最多；共94%的拍品獲得線上出價，50%的拍品由線上競標者得標。

富藝斯「名表薈萃─香港XI」專場，勞力士Oyster Chronograph, Jean-Claude Killy型號6236精鋼計時全曆鍊帶腕表，以441萬港元成交。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃─香港XI」專場，勞力士Oyster Chronograph, Jean-Claude Killy型號6236精鋼計時全曆鍊帶腕表，以441萬港元成交。圖／富藝斯提供
佳士得「紅寶石系列及亞洲重要私人收藏（第五部份）」最高價拍品百達翡麗型號3448 18K白金自動上鍊萬年曆腕表配月相顯示，以925萬港元創下該型號世界拍賣紀錄。圖／佳士得提供
佳士得「紅寶石系列及亞洲重要私人收藏（第五部份）」最高價拍品百達翡麗型號3448 18K白金自動上鍊萬年曆腕表配月相顯示，以925萬港元創下該型號世界拍賣紀錄。圖／佳士得提供
富藝斯「名表薈萃─香港XI」專場，百達翡麗型號5104鉑金和18K玫瑰金自動三問萬年曆腕表以最高價453萬6,000港元成交。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃─香港XI」專場，百達翡麗型號5104鉑金和18K玫瑰金自動三問萬年曆腕表以最高價453萬6,000港元成交。圖／富藝斯提供

腕表 香港 佳士得

延伸閱讀

比美比帥比得獎！三枚陀飛輪腕表不是普通帥！

夢想是香奈兒！用珠寶和腕表將夢想戴上身

夢想是香奈兒！用珠寶和腕表將夢想戴上身

影／最獨特的優雅紳士！HUBLOT X BERLUTI聯名冰棕皮革腕表

相關新聞

百齡罈17年藝時之選限定版 限量在台上市

百齡罈將紐約藝術家Scott Albrecht作品，與現任首席調酒師Sandy Hyslop 的威士忌調工藝結合，聯名推...

運動品牌新戰靴又潮又復古 日常穿搭、打球都好「型」

PUMA與NBA湖人隊前鋒Kyle Kuzma及街牌創辦人Rhugi共同打造三方聯名Clyde ALL-PRO Kuzm...

下雨也可以穿！Prada X Adidas新聯名帥氣登場

每次聯名都會吸引許多粉絲關注的Prada與Adidas，在歲末年終之時又再度推出熱騰騰的全新合作囉！這次主角一改去年與今...

用繩結搭優雅皮革 Marc Jacobs新包讓凱莉米洛愛瘋了

Marc Jacobs日前釋出2020渡假系列形象廣告，請來性感流行天后凱莉米洛（Kylie Minogue）主演，搭配...

NBA球星「詹皇」 投資獨立龍舌蘭品牌Lobos 1707

帶領洛杉磯湖人隊拿下NBA總冠軍的「詹皇」勒布朗．詹姆士（LeBron James），宣布投資頂級獨立龍舌蘭品牌Lobo...

歲末年終送禮 就用Cartier展現你的優雅時尚品味！

天氣漸漸進入冬季，歲末佳節將至，處處洋溢著溫馨感恩的氛圍，經歷過動盪的一年，到了每年一度送禮表達心意的美好時刻。來自巴黎...

藍色心型太夢幻！Wedgwood推Vera Wang聯名對杯新包裝

英國經典瓷器品牌Wedgwood，以充滿夢幻風格的藍色為主，今年七夕曾推出藍色心型禮盒，讓許多人搶著入手。在2020年底...

買1送1！首間必勝客EXPRESS店 開賣單片比薩、早餐

在台已有超過250門市的「必勝客」，即將於12月18日進駐Global Mall板橋車站，開設首間「Pizza Hut ...

周冬雨「小黃鴨變金雞」閃亮BURBERRY戰袍奪金雞獎影后

日前周冬雨出席大陸金雞獎的頒獎典禮，她憑藉電影「少年的你」勇奪最佳女主角獎，身穿一襲BURBERRY訂製服超級閃亮，致詞...

到故宮cosplay！首開「古裝宮廷派對」 持卡免費入場

國立故宮博物院「愛臺灣博物館卡」歡慶發行1周年，將於12月19日夜間限定推出「穿越古今，故宮之夜」古裝宮廷派對，一般民眾...

海上飛船「麗娜輪」安平-澎湖今開賣 澎湖人享七折優惠

被譽為世上最快的海上飛船「麗娜輪」春節往返台南安平至澎湖航次今天正式開賣；春節期間，為了方便旅客，共推2月10日、12日...

TAG Heuer就是潮！再度聯手改裝大廠Bamford打造限量話題表

作為LVMH集團珠寶鐘表部門的一員，泰格豪雅（TAG Heuer）的路線似乎更明確了，那就是「潮」！因此，繼先推出與潮流...

熱門新聞

明起八大場所強制戴口罩 北市：亂丟口罩最重罰6000元

「竹北遠百」可打破新竹精品沙漠？總座徐雪芳如此解讀

真的有高雄發票先生 5,281張小額發票中30張

北北基宜花豪大雨特報 本周最冷時間曝光

北市明起8大場所強制戴口罩 違者最高罰1萬5

驚悚！豪雨致災 蘇花武塔路段冒「天坑」直通太平洋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。