百齡罈17年藝時之選限定版 限量在台上市

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

百齡罈將紐約藝術家Scott Albrecht作品，與現任首席調酒師Sandy Hyslop 的威士忌調工藝結合，聯名推出百齡罈17年蘇格蘭威士忌藝時之選限定版，建議售價1,680 元。

限量酒款與來自紐約以切割、染色色塊創作聞名的藝術家 Scott Albrecht 合作，Scott Albrecht擅於觀察周圍事物作為創作啟發，他相信時間與美好的回憶都可以透過獨特的創作去紀念與保存。

此次Scott Albrecht 為全球發售的百齡罈17年威士忌藝時之選系列，以捕捉各種美麗的時光瞬間為靈感，手工切割與繪染木頭切片，拼貼成大膽流動的色塊線條，象徵每段時光的流動，他將此抽象與充滿鮮豔色彩的美麗作品，為百齡罈17年藝時之選限定版，演繹了以時間為藝術靈感來創作的調和之美。

首席調酒師Sandy Hyslop，以Scott Albrecht的作品為靈感，將作品中的主要色系紅、藍，解構出百齡罈17年藝時之選的四大主要風味，經典的香草香氣、蘊含西洋梨、莓果的果香及一絲輕柔煙燻；其色彩巧妙融合成為一幅現代藝術作品，象徵著將百樣美好時光凝於一瞬，也體現著時間包容現今多元的時代活力。

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※飲酒過量，害人害己。

Scott Albrecht 認為：「時間是賦予所有事物獨特意義最重要的元素，時光讓人們得以體驗生活，調和彼此情感。不論是這次參與創作的百齡罈17年，或是人與人之間的情誼，都是歷經時光創造出來無法模仿的獨特美好。」

限量酒款擁有全新的口感，結合百齡罈17年經典香草香氣及煙燻尾韻，酒體散發著百齡罈最具標誌性的香草香氣，入口則品嘗到更多層次的豐富果味及蜂蜜的香甜，這股蘊含西洋梨、覆盆莓及草莓塔般的絲滑口感，果香不僅加深了香草的濃郁，也代替了辛香甘草的煙燻氣息，在唇齒之間留下綿長純美的餘韻。

百齡罈於12月11日至13 日，以風味藝術策展為主題打造《時光造藝》品酩會，攜手台灣榮獲 2020年世界/亞洲前五十大酒吧的《Indulge Bistro實驗創新餐酒館》獨特餐酒搭，逐一款待三支百齡罈引以為傲的威士忌——「百齡罈17年藝時之選 ╳ 17年經典風味╳ 15年單一麥芽格蘭伯吉酒廠」，與四道與風味相互輝映的創藝佳餚佐以時光的藝術，在味蕾上盛大策展。

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