運動品牌新戰靴又潮又復古 日常穿搭、打球都好「型」

PUMA與NBA湖人隊前鋒Kyle Kuzma及街牌創辦人Rhugi共同打造三方聯名Clyde ALL-PRO Kuzma Mid戰靴，結合了復古設計與完整機能性，讓人耳目一新。而REEBOK同樣以湖人隊的假日服裝為啟發，創作了Alternates系列Question Mid「Yellow Toe」籃球鞋，也是球迷必備。

PUMA全新Clyde ALL-PRO Kuzma Mid籃球鞋，因為有街牌創辦人Rhugi的加持，因此外觀上具有90年代經典鞋款的特色，改變了眾人對於戰靴就要充滿運動氛圍的設計，說是目前最時髦的球鞋也不為過。但即便如此，PUMA還是考量了Kyle Kuzma在球場上競戰時的需求，採用超輕量耐磨橡膠卡其大底包覆鞋底，搭配中筒鞋型提供腳踝完整支撐性。而且，鞋面取材於Motorsport 賽車系列，輕量鞋身提供足部完整包覆及貼合穩定機能；鞋底則使用慢跑訓練系列的PROFOAM+輕量高回彈中底科技，提供即時緩衝與能量回饋。