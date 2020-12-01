運動品牌新戰靴又潮又復古 日常穿搭、打球都好「型」
PUMA與NBA湖人隊前鋒Kyle Kuzma及街牌創辦人Rhugi共同打造三方聯名Clyde ALL-PRO Kuzma Mid戰靴，結合了復古設計與完整機能性，讓人耳目一新。而REEBOK同樣以湖人隊的假日服裝為啟發，創作了Alternates系列Question Mid「Yellow Toe」籃球鞋，也是球迷必備。
PUMA全新Clyde ALL-PRO Kuzma Mid籃球鞋，因為有街牌創辦人Rhugi的加持，因此外觀上具有90年代經典鞋款的特色，改變了眾人對於戰靴就要充滿運動氛圍的設計，說是目前最時髦的球鞋也不為過。但即便如此，PUMA還是考量了Kyle Kuzma在球場上競戰時的需求，採用超輕量耐磨橡膠卡其大底包覆鞋底，搭配中筒鞋型提供腳踝完整支撐性。而且，鞋面取材於Motorsport 賽車系列，輕量鞋身提供足部完整包覆及貼合穩定機能；鞋底則使用慢跑訓練系列的PROFOAM+輕量高回彈中底科技，提供即時緩衝與能量回饋。
湖人隊在2002年的季後賽，由已故籃球傳奇Kobe Bryant和隊員首次穿著的假日服裝配色，也成為了REEBOK Alternates系列Question Mid「Yellow Toe」籃球鞋的靈感來源。整體以全白色的皮革鞋面為基底，搭配顯眼的黃色鞋頭設計，鞋舌與側面可見紫金相間的REEBOK經典Logo繡標。更在今年季後賽中，由湖人隊控球後衛Quinn Cook搶先在球場上穿著亮相，頗有向當年的比賽致敬之意，引起了球迷粉絲的廣泛討論。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言